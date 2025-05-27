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女高中生遭撞倒拖到暗巷性侵　洗車工認了仍判無罪定讞

▲▼李春在為排解性慾，性侵、殺害女高中生。（示意圖／取自Pakutaso）

▲高雄女高中生遭撞倒性侵，黃姓洗車工落網一度坦承犯行，但近日判決無罪定讞。（示意圖／取自Pakutaso）

記者柯沛辰／綜合報導

高雄一名女高中生上學途中，遭人刻意騎車撞倒，再拖到暗巷性侵。黃姓洗車工落網後雖一度坦承犯行，但由於警方辦案瑕疵，加上犯案物證「工業手套」均未驗出黃嫌、被害少女DNA，因此法院一、二審均認定罪證不足，高檢署高雄分屬不服上訴，近日遭最高法院駁回，全案定讞。

根據判決書，女高中生2022年3月16日清晨5點多獨自行經捷運凱旋站門口，當時嫌犯戴口罩騎車，在前鎮區隨機尋找下手目標，見落單少女身穿制服，立即將人撞到，再將少女拖到暗巷、戴上工業手套後指侵，直到路人聽見少女哭喊聲上前查看，嫌犯才落荒而逃。

檢警調閱監視器，發現嫌犯性侵少女後，疑似變裝躲避查緝，但因騎乘同一輛機車逃逸，很快鎖定黃姓洗車工涉有重嫌，並傳喚到案。儘管黃姓洗車工在警詢時坦承犯行，但事後稱自己是被警員引導回答，加上擔心家人可能被牽連、一併羈押，才胡亂認罪。

法院勘驗警員密錄器，發現警員至被告住處搜索時，黃嫌一再否認犯案，但警員多次恐嚇「如果不認罪，你跟家人都會被上手銬帶回警局，而且一定會被檢察官羈押、關起來」，要求黃嫌或其家人趕緊認罪，之後被告到案表示要請律師，卻被警員忽略。

法院又勘驗警詢錄影光碟，發現黃嫌在警詢之初，曾表示要請律師，但警員卻忽視不理，且過程中黃嫌對犯案過程並不清楚，不僅均由警員轉述，還多次看向電腦螢幕來唸出內容回答，直到警詢結束，警員也未有打字做筆錄之舉動，而是叮囑黃嫌「你剛剛講的要記得，不要忘記，知道嗎？」

另外，檢警調閱監視器，稱黃嫌案發當天6點02分先騎車至鎮東街64巷犯案，原先穿黑色外套、黑褲，戴口罩跟工業用手套犯案，並把安全帽掛在車牌上遮擋，之後花20分鐘換成灰色外套、牛仔褲以躲避追緝，於6點22分又騎車自鳳山區黃埔路55巷離去，且未將機車停放在住處附近停車場，而是步行返回住處。

對此，黃嫌喊冤，稱監視器畫面中的人根本不是他，「我之所以在偵訊時認罪，是因為警員上門時，跟我、我父親及哥哥全家人說：機車是從我們家騎出去的，只要可能騎車的人全部都要收押，如果承認，檢察官就不會羈押，我以為只是涉及搶案，才先認罪。」

法院勘驗監視器影像，發現6點02分出現的犯案機車是黑色，車頭有反光貼條，左前車身還貼有白色火焰貼紙、裝有車籃，右後照鏡向下歪斜，且後方擋泥板有明顯破損。但6點22分出現的機車，不僅沒貼反光貼條，也無殘膠，後方擋泥板完整無缺，足認2輛機車特徵有所出入，客觀上是否確為同一輛機車已先有疑，無從認定。

法院指出，受害少女警詢時指認是黃嫌的劉姓舅舅犯案，並稱印象中嫌犯身高為165公分至167公分，但黃嫌身高178公分，有明顯區別。另外，法院勘驗機車車廂容量大小，實難全部放入換裝之外套、褲子、鞋子及2頂安全帽，且放大比對監視器畫面後，發現犯案機車車牌倒數第2碼可能為英文字母A、R或K，與被告尾數數081不符。

法院認為，被告受到警員以不正方式要求認罪，又在警詢時透過警員引導而回答，均非出於自己意思，不具任意性，難以作為證據，且唯一扣得的工業用棉手套又未驗出被告與少女DNA。綜上所述，檢方所舉證據不足，也無從說服本院形成被告有罪之心證，因此基於無罪推定之原則，判決無罪。

案件上訴二審，檢方指出，被告在羈押庭法官訊問時從未提及遭受不正當訊問，且被告在法官詢問何以犯下犯行時，又稱自己精神不好，經常無法睡覺，拿大哥重度精神疾病藥物來服用。2023年3月，被告才因竊盜案件落網，同樣以精神不佳、多日未睡、服用安眠藥等辯稱忘記作案過程，足認被告慣以此方式為答辯方向企圖脫免罪責。

檢方認為，從被告前科表可知，被告自未成年時即開始頻繁犯案，對警訊、偵訊及羈押庭訊問等程序應非常瞭解，所以被告辯稱「以為在羈押庭時繼續承認犯行，即能免遭羈押」云云，顯不足採。

不過，高院認為一審判決核無不當，駁回上訴。檢方不服上訴，最高院今年4月30日再次駁回，全案定讞。

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