五億高中生婚姻無效之訴今辯結！6/18宣判...律師曝戰線會到二審

▲賴母律師許哲維說，本案婚姻無效民事訴訟，預計6月18日宣判一審結果。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

震驚全台的5億賴姓高中生墜樓死亡案發生至今恰好滿2年，其配偶、地政士助理夏朝源偽造文書部分被判1年6月有期徒刑；而賴母提告民事的婚姻無效之訴，今天（27日）進入辯結，預計6月18日宣判一審結果。

賴母律師許哲維表示，有關本案婚姻無效民事訴訟，今天辯論終結、下月宣判，但預估不會是最終結果，審級將會延續到二審。

由於本案涉及賴生死後遺留的龐大遺產分配，在去年8月開民事庭時，賴生的4名「兄弟姊妹」提出訴訟參加，主張自己也有遺產繼承權，希望參與本案審判。不過，今天許哲維提到，賴生的其他親屬，目前已經撤出訴訟，研判將會另外提起訴訟（進行遺產爭奪）。

許哲維說，有關遺產分配，將會等到婚姻無效之訴判決確定之後，才會討論遺產問題，目前這方面遇到的最大問題，仍是賴母的身份認定，究竟屬於大陸籍、還是無國籍，仍需要法院釐清。

另外，夏姓配偶涉及刑事偽造文書一案，已經二審確定，夏男於今年2月間發監執行；而賴母提告夏姓父子殺人罪嫌部分，經台中地檢署予以不起訴處分、賴母聲請再議，中檢仍認為夏姓父子殺人罪嫌證據不足，再次不起訴。不過，賴母在上週四（22日）、再議聲請期限的最後1天，2度向台中高分檢聲請再議，高分檢目前尚未決定是否發回地檢署續查。