女控3通告藝人「1夜硬上9次」索賠180萬　 法官：是嘿咻非性侵

▲女子控訴遭3名男通告藝人輪暴9次，3人刑事上獲不起訴處分，民事上也被判免賠。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／高雄報導

台籍、日籍、西班牙3男藝人經常上綜藝節目，2021年他們結伴到小琉球旅遊之前，邀交友軟體上的女子小美（化名）到高雄旅館喝酒玩「真心話大冒險」，於深夜4小時間，3人輪流和小美發生9次性行為，事後小美提告性侵，經檢方調查不起訴，小美又提出民事訴訟求償180萬。高雄地院審理，因無證據顯示小美遭性侵，判她敗訴。

判決指出，小美於2021年5月16日透過交友軟體，認識常上節目的台籍明星A，並於18日接到A通知，指他和日籍男星B及西班牙男星C，3人要去小琉球旅遊，要約她來高雄旅館喝酒。

小美控訴，她於23日凌晨到青年旅舍赴約，3人利用她喝酒後不勝酒力，從凌晨點2點到6點間，先由A對她強制性交1次，再由C將她抱到樓中樓的床上性侵，B又接力性侵，而後A協助她到廁所時，她又遭C強行口交，並帶到床上再次侵犯，接著再度被A、B、C輪流侵犯，整晚次數高達9次，讓她身心大受打擊，要向3人求償180萬精神撫慰金。

全案審理時，3男聲稱是大家一起喝酒玩遊戲，過程神智都處於清醒狀態，都是合意性交。而且小美主動付錢買酒，也說不介意B、C裸體，更主動和3人性交，小美離開旅館時神色正常，也未向旅館人員求助。A則表示，小美知道他們是常上節目的明星，在Tinder上和他配對後，不斷邀約他見面，並主動要到他們睡覺的飯店喝酒，中途還以酒不夠為由，邀他一起到超商買酒，顯然有意讓他喝酒助興，甚至要求他無套2次，事後反悔才提出告訴。

法官認為，小美當天在旅館分別和A、C、B性交2次、4次、3次，是眾人不爭執的事實，事後小美對3人提出刑事告訴皆不起訴，且根據小美在警詢時表示，在過程中她覺得沒有達到強暴、脅迫的程度，他們雖有壓頭、抓手的行為，但只是性行為中興奮舉動，像日籍男星與A都有讓她在上位等情，可見3人並無利用小美神智不清，強行對她性交。

法官指出，小美報案時神情冷靜，驗傷報告也無明顯外傷，另小美聲稱遭性侵時曾抓傷日籍男星B大腿，也無在男星身上找到指甲抓傷痕跡，因證據不足，判3男星免賠。可上訴。