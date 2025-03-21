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貨櫃車閃蛇行機車撞爛民宅！免賠理由曝：完全來不及反應

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

一名劉姓男子駕駛公司貨櫃車，行經鹿港鎮鹿草路二段時，為閃避一名違規變換車道的機車騎士，緊急轉向撞入民宅，造成屋內郭姓女子受傷及房屋等多項財物損壞。事後，郭女對劉姓司機及貨運公司提起民事訴訟，要求連帶賠償新臺幣268萬餘元。彰化地方法院審理後，認為劉姓司機並無過失，免負賠償責任，全案確定。

據判決書指出，這起車禍發生在2022年5月9日上午8時54分，劉姓司機駕駛貨櫃車，沿鹿草路二段內側車道由北往南行駛，途中遇到郭姓機車騎士違規變換車道，並試圖跨越分向限制線迴轉。由於兩車距離僅約10公尺，且貨櫃車車速僅為69公里，劉姓司機為避免撞上騎士，緊急向左閃避，結果撞入路邊民宅，造成房屋半毀及屋內多項財物損壞。

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

當時在屋內郭女也因事故受有左足擦傷及身心受創、劉男則受有腦震盪及身體多處擦挫傷，郭姓騎士逕行騎車離去現場而逃逸，經彰化地院審理，騎士郭男無駕駛執照，犯過失傷害罪又肇逃，判處應執行7月徒刑，可易科罰金，二審維持原判。

案發後郭女向地院提出民事求償，主張，劉姓司機行經學區路段時，未依「當心兒童」標誌減速慢行，且連續通過三道斑馬線及紅綠燈，顯有過失，撞向民宅而非直接撞上騎士，屬於「緊急避難過當」，請求賠償項目包括房屋修復費用、車輛及機車維修費用、電器損失、醫藥費、薪資補償及精神慰撫金，總計268萬餘元。

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

劉姓司機及貨運公司則辯稱，事故發生主因是騎士違規變換車道，且兩車距離僅10公尺，司機反應時間不到0.5秒，根本來不及煞車。此外，曳引車因搭載貨櫃，煞車距離較長，當時為避免撞上騎士，選擇向左閃避，屬於合理避難行為，並無過失，不應負連帶賠償責任。

法院審理後認為，劉姓司機的行為符合「緊急避難」要件。根據交通部公路總局的鑑定報告，劉姓司機當時車速為每小時69公里，未超速，且反應時間僅約3秒，加上曳引車煞車距離需36至39公尺，反應加上煞車時間，至少需要5.3秒到5.6秒，貨櫃車根本無法及時煞停。

法官認為，機車違規變換車道是事故主因，劉姓司機為避免撞上郭姓騎士，選擇向左閃避，雖造成民宅損壞，但此舉符合法益權衡原則，並未逾越必要程度，認定司機無過失，因此，郭女請求劉姓司機及其公司連帶賠償，缺乏法律依據，應予駁回。

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

▲彰化鹿港民宅遭貨櫃車撞破。（圖／ETtoday資料照）

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