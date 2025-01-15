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獨／台鋼勞資「失誤」不斷！　本土+洋將球員陸續出手提告搶主控權

▲▼ 台鋼獵鷹雙塔布拉、德古拉 。（圖／T1聯盟提供）

▲台鋼獵鷹球團接連捲入勞資糾紛，先後有布拉與陳靖寰。（資料圖／T1聯盟提供）

記者黃宥寧／台北報導

台鋼獵鷹籃球隊近期接連發生勞資爭議，包括外籍球員布拉針對合約中止提起訴訟，目前案件已進入法院審理；以及本土球員陳靖寰因簽賭相關指控導致薪資爭議亦提訴訟。昔日，職棒因假球案蒙受重創，但隨著體育界的努力，逐步走出陰影，如今職籃卻因勞資爭議與假球案引發輿論，讓人擔憂職業體育在管理機制與權益保障上是否仍需進一步完善。

印度籍巨塔籃球員布拉（Gursimran Singh Bhullar）是第首位將台鋼告上法院的洋將球員，他指出，在效力期間，球團多次以「違反合約」為由對他施壓，但始終未提供具體事證。最終，球團直接單方面中止合約並停止薪資支付，迫使他陷入生活困境。布拉認為，球團的行為已嚴重損害他的職業權益，於是提告確認雙方契約關係存在，要求台鋼支付及賠償相關損失。

隨著布拉的訴訟推進，陳靖寰也於近期將台鋼告上法院。陳靖寰曾因簽賭指控被停薪並移出勞健保，檢方在2024年7月簽結此案，證明陳靖寰清白。然而，陳靖寰指出，球團未經調查便迅速作出處分，甚至單方面中止合約，導致他長達一年無收入，對其職業生涯與名譽造成極大損害。

陳靖寰的委任律師鍾安表示，球團的做法明顯違反合約規範，目前已針對相關爭議提起民事訴訟，要求球團履行合約並賠償損失；布拉與陳靖寰的接連提告，讓台鋼的管理方式備受檢視。

▲▼台鋼雄鷹臺北大巨蛋主場賽事，台鋼雄鷹啦啦隊WING STARS賽前表演。（圖／記者李毓康攝）

▲台鋼雄鷹成立專屬啦啦隊「Wing Stars」，更砸大錢邀請韓國知名啦啦隊員安芝儇和朴旻曙加盟。（資料圖／記者李毓康攝）

與職籃形成對比的是台鋼雄鷹職棒隊的高調行銷策略，球團不僅成立專屬啦啦隊「Wing Stars」，更邀請韓國知名啦啦隊員安芝儇和朴旻曙加盟，並安排全隊赴韓國進行專業培訓。這些行動成功吸引了球迷與媒體的目光，展現職棒賽事的娛樂性和台鋼集團在品牌經營上的野心。

台鋼獵鷹的勞資爭議與台鋼雄鷹的市場行銷形成鮮明對比，反映出內部管理與外部推廣的不平衡。不具名體育人表示，職業球隊須在完善內部管理與保障球員權益的同時提升品牌價值，才能確保長遠發展。

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