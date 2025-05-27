因應誠品台南試營運車潮　南區「商八」交通優化提前到位

▲誠品生活台南28日啟動試營運，市府交通局提前完成周邊交通改善工程。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「誠品生活台南」將於28日啟動試營運，地點位於台南南區「商八」重劃區核心，市府預期將吸引大量人潮車潮湧入，尤其遇上端午連假，恐對交通造成衝擊，交通局已提前完成周邊交通工程與號誌調整，並督促開發單位依交通影響評估方案落實分流措施，試營運期間將即時監控重要路口車流狀況，以維持交通順暢。

交通局長王銘德指出，市長黃偉哲上任以來積極拚經濟，誠品進駐有助活絡南區與安平區的商圈發展，惟大規模人流與車流也帶來不小挑戰。為此，交通局事前即針對進出園區主要動線——台17線、新興路、新和東路、中華西路一段70巷等路段完成優化調整。其中在台17線沿線新設附加式左轉車道，可有效分流轉向車流；園區北側新興路亦增設左轉道，南側中華西路一段70巷則重新配置車道，往西方向新增1車道，提升離場效率。

除市府改善工程外，交通局也要求開發單位於初期規劃階段即納入停車供給、人行設施與進出動線配置。目前園區內設有汽車430席、機車481席，並加碼釋出未來第三期開發用地提供額外70席汽車、210席機車停車位；加上鄰近800餘席公私立停車空間，整體可望支撐開幕初期高峰需求。

此外，考量中華西路一段70巷為主要車輛出入口，交通局已設置軟質彈性桿全線隔離，並禁止新建路口迴轉，避免左轉進出造成衝突；建議駕駛改經新興路或新和東路轉新建路進入園區，或優先搭乘大台南公車前往。交通局表示，園區周邊共有6條路線、公車每日提供逾240班次，民眾可減少尋車位、排隊等候時間。

為因應實際交通狀況，交通局已透過大台南智慧交通中心串聯鄰近重要路口號誌與監視攝影機，試營運起將即時調控號誌秒數、適時調整管制措施，全力減緩假期車流壓力，確保誠品生活台南營運順利啟動。