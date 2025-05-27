遠見滿意度調查出爐！黃偉哲奪六都最大進步獎　台南逆勢升溫

▲黃偉哲強調區域均衡發展，重大建設紛紛落腳北台南，成為產業轉型新基地。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查成績揭曉，台南市長黃偉哲以64.7%的滿意度榮獲「年度最佳進步首長獎」，在六都中進步幅度最高，較去年成長3.2個百分點，反映市民對市政的支援熱度上升，備受矚目。

面對全台政局動盪，台南能逆勢成長，主因可歸納為「建設佈局、招商引資、民生政策」三箭齊發。

黃偉哲強調區域均衡發展，市府近年將重大建設聚焦曾文溪以北，包括麻豆工業區、七股科技工業區，以及柳營科學園區第三期等。特別是柳營園區成功導入機器人產業聚落，在中央、立委支援下逐步成型，打造北台南智慧製造核心，讓「轉型」從口號走進現實，地方就業與經濟動能同步升級。

在招商引資方面，黃偉哲帶領市府團隊吸引台積電增設CoWoS先進封裝廠，並促成AMD研發中心落腳台南，聯發科、聯詠等大廠也跟進擴大投資，強化台南半導體產業鏈。同時，台灣首座AI產業園區選址高鐵特區，顯示科技聚落快速成形。三井OUTLET、誠品、新光三越等指標品牌接連進駐，為城市注入經濟硬實力與生活軟實力。

黃偉哲施政聚焦民生痛點，三大政策成果備受評價很好：一、治水： 推動因地制宜工程，改善崑山水上樂園、安中河等地易淹區域，明顯減少水患災情。二、託育： 台南領先全國於公託裝設監視器，保障幼兒安全，做法已被中央採納推廣。三、交通： 取消部分禁行機車措施，並改造百大路口、增設庇護島與行人專用號誌，有效提升通行安全。

此外，台南也是全國首創導入消防機器人進駐科學園區的城市，結合高壓細水霧、皮卡改裝幫浦車、無人機災情圖資等，強化科技救災，吸引各縣市觀摩學習，展現城市治理前瞻力。

黃偉哲表示，這項榮譽屬於每一位市民，「進步，是鼓勵也是責任，我們會持續努力，讓市民感受到改變、看到未來。」