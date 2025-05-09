比砒霜還致命！陸3歲女童「急性鉈中毒」　眼神呆滯...走路像踩棉花

▲湖南3歲女童「鉈中毒」致性脫髮症狀出現。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

湖南劉女士（化名）近期發現3歲女兒因不明原因出現眼神呆滯，無法正常行走的奇怪症狀，她表示，「孩子這一個月突然跳不起來，走路像踩棉花，頭髮大把大把掉，另家人十分擔憂。」經送醫檢查後，醫師發現，孩子的血鉈、尿鉈值均遠超標，證實為「急性鉈中毒」。

《極目新聞》報導，湖南省職業病防治院中毒醫學科主任醫師賴燕介紹，鉈的元素符號是Tl，在元素週期表中與鉛、汞同屬「重金屬家族」。1861年，英國化學家克魯克斯通過光譜儀發現它時，被其翠綠色的火焰驚艷，以希臘語「θαλλός（thallos嫩芽）」命名。

▲元素週期表內的「鉈元素」模型。（圖／CFP）

據了解，鉈的物理特性是銀白色金屬，質地柔軟如蠟，接觸常溫空氣時會迅速氧化變灰，由於鉈離子與人體內必要的鉀離子大小電荷相似，因此，中毒時會模仿取代身體各部位中的鉀，尤以中樞神經系統受到的影響最為顯著，鉈的成人致死量僅10至15 mg/kg，毒性高於砒霜。

賴燕表示，鉈中毒有幾種常見途徑，包括誤食礦區附近的野菜、誤飲被污染的井水、河水（鉈污染工業廢水）、職業或工業接觸等，「此外，人為投毒也是接觸方式的一種，因其無色無味，容易被混入食物中。」

賴燕指出，鉈中毒48小時內被稱為潛伏期，會有噁心、嘔吐，腹脹、腹痛，便秘及少見的腹瀉等症狀，也可能出現心動過速、高血壓和胸痛等情形，2天到2周則為進展期，四肢如萬針穿刺、肌肉無力，突然脫髮（毛囊壞死）則是典型鉈中毒訊號，部分病例發生急性腎損傷、肝毒性、貧血等，「2至3周後為晚期，出現視神經萎縮伴視力喪失、運動障礙、言語障礙、智力異常、記憶障礙、焦慮及抑鬱等症狀。」

賴燕強調，「鉈中毒」治療並不困難，早期發現、治療，可完全康復，重度中毒者病死率高，也會遺留不同程度後遺症，「死亡原因與延遲診斷、漏診、誤診和誤治密切相關。」