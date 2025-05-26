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快訊／史上最重！豐原私托中心虐童遭重罰100萬　8/1起勒令停辦

▲豐原托嬰中心虐童。（圖／市議員陳清龍提供）

▲豐原托嬰中心虐童案，托育人員以及托嬰中心都遭重罰，托嬰中心也被勒令停業。（圖／市議員陳清龍提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區一家私立托嬰中心驚爆一名陳姓托育人員對14名幼童施暴，包括拖行幼童、扯幼童腳步讓其頭部重摔在地。市府今天出重手，認為陳女惡性重大，裁罰最重60萬元並公告姓名、30年內禁止從事任何托育相關工作；另外，托嬰中心嚴重管理疏失，加重裁罰40萬元並勒令8月1日起停辦、1個月內公告托嬰中心名稱及負責人姓名，陳女以及幼兒園合計被罰100萬元。

社會局表示，陳姓托育人員受過專業訓練，卻無視幼兒脆弱無自保能力，屢屢做出推、拖、拉等具惡意的粗暴照顧手法，且推諉沒有悔意，違反兒少權法第49條，重罰最高額度60萬元。調查後，發現劉姓和曾姓托育人員同樣有慣性的不當照顧動作，各裁罰15萬元和14萬元、20年內不得從事任何托育相關工作。

托嬰中心部分，多名托育人員常態性不當對待幼童，托嬰中心竟未即時察覺，甚至知悉後也未即時通報，有嚴重管理疏失，違反兒少權法第83條，加重裁罰40萬元勒令停辦。重罰之外，托嬰中心負責人和陳姓、劉姓、曾姓托育人員的姓名都將公告，民眾搜尋「CRC聯合國兒童權利公約資訊網」即可檢閱公開資訊。

社會局表示，稽查過程中發現，負責人和另外3名托育人員知悉幼兒遭到不當對待，卻沒有在24小時內通報，因此再依延遲通報裁罰3萬元。依據兒少權法規定，托育工作人員均為責任通報人員，發現兒少受虐有義務制止，未依法通報將面臨罰則。

社會局說明，托嬰中心遭勒令8月1日起停辦，此過渡期間依法應協助收托幼兒轉托，考量轉托需要媒合與銜接時間，在正式停業前，社會局將持續加強訪視、輔導及稽查；指派專人服務家長，提供鄰近托嬰中心、保母及幼兒園等資源，全力協助幼兒順利轉托。

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