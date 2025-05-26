2025台中自行車嘉年華8/2登場　1500騎手共襄盛舉

▲台中自行車嘉年華將於8/2登場，今年將1500名騎車共襄盛舉。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

「2025台中自行車嘉年華」將於8月2日於東后豐自行車道盛大登場，今年擴大規模邀請1500位騎友報名參加，台中市副市長鄭照新表示，台中是非常適合單車旅遊的城市，東后豐自行車道沿途景色優美，還有表演及市集等精彩活動，活動免費報名，會陪大家騎完全程，也邀請民眾共同參與。

台中市觀旅局今(26)日結合「一騎出發吧」APP與「城市單車旅行」兩個亮點舉辦記者會，力邀國內外遊客跟著APP騎遊台中山、海、屯、都23條主題單車遊程，並上網免費報名8月2日的自行車嘉年華，一起騎訪由舊鐵道改建而成的「東后豐自行車道」，當日並於后里馬場展出精彩節目。

副市長鄭照新表示，台中是自行車產業重鎮，捷安特、美利達在此扎根發展，形成完整產業鏈。台中還擁有全台數量最多、里程最長，超過780公里的自行車道，涵蓋山海屯等多元路線，非常適合騎單車進行減碳旅遊。

觀旅局長陳美秀說明，今年更擴大規模邀請1500位遊客報名參加，一起騎訪由舊鐵道改建而成的「東后豐自行車道」，從東勢客家文化園區出發，騎經橫跨大甲溪的花梁鋼橋，穿越九號隧道，騎向終點后里馬場的凱旋門。另外，今日記者會也發表市府攜手台中市產業故事館發展協會推出的「一騎出發吧」APP，方便國內外遊客跟著APP騎遊台中的特色自行車道與周邊景點，騎乘里程數更可轉換成碳點數，兌換超過百家的店家折扣與優惠。