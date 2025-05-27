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餐廳吃飯巧遇「李多慧掏卡請客」　霸氣拿走帳夾！一票羨煞

▲李多慧請粉絲吃飯。（圖／翻攝自YT／Morrisの啦啦隊樂園）

▲李多慧請粉絲吃飯。（圖／翻攝自YT／Morrisの啦啦隊樂園）

記者施怡妏／綜合報導

韓國啦啦隊女神李多慧不僅外型甜美，出色舞技與親民的個性，讓她擄獲大票粉絲的心，有粉絲指出，賽前在餐廳吃飯巧遇李多慧，女神居然霸氣拿走帳單，請粉絲吃飯，在結帳櫃檯掏出信用卡，讓粉絲又驚又喜，「謝謝有錢的多慧老闆請客！」

YouTube帳號「Morrisの啦啦隊樂園」上傳兩段影片，賽前在餐廳吃飯，不僅巧遇女神，還幸運被請客，只見李多慧走到桌邊拿走帳夾，揮著手上的帳單似乎在說「我請客」，接著就到結帳櫃檯，掏出信用卡付錢，聽到粉絲說「謝謝」，她也看著鏡頭開心笑著。

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此外，李多慧還大方替粉絲簽名，拿到簽名球的原PO開心直呼「沒想到DB主題日的多慧肖像球這麼快就能簽到了，好開心」。

影片曝光，李多慧超寵粉的舉動羨煞一票網友，「人生什麼時候有機會，可以讓自己的偶像請客，你們也算達成了成就了」、「得意又可愛」、「多慧對粉絲們很大方」、「多慧真的很會做人，難怪人氣旺」、「很棒的女孩，多多支持她」、「被多慧寵粉，羨慕」、「親民寵粉的多慧，多慧跟粉絲是雙向奔放的」。

事實上，李多慧之前下班跟粉絲閒聊，粉絲邀約一起吃飯，李多慧連續說了4次「不要」，還說自己有錢，沒想到粉絲反問「那妳請客」，李多慧居然說好，粉絲再詢問一次確認，李多慧點頭說「ok，我有錢，好」，逗樂現場粉絲哈哈大笑。

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