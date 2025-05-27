「憑什麼毒我們」反火葬場群眾怒吼　彰化民政處長挨轟

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府選定於芳苑鄉設置火葬場，引發鄰近二林鎮居民強烈反彈，今（27）日縣府於彰化縣政府今日下午在芳苑鄉王功福海宮及彰化市同步召開火葬場說明會，福海宮場次聚集約500名反對民眾，現場爆推擠，一名男子強行衝撞管制區時跌倒大腿骨折，另有民眾高舉桌椅抗議，警方出動220名警力維持秩序，民政處長劉玉平則在場傾聽民眾憤怒的質疑與抗議。

▲彰化縣政府召開芳苑生命園區說明會現場500人高抗議，民政處長劉玉平挨轟1.5小時。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣政府召開芳苑生命園區說明會現場500人高抗議。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣火葬場議題已延宕20餘年，歷任縣長均未能順利推動。此次縣府選定芳苑鄉為預定地，再度引發周邊鄉鎮反彈。反對民眾指出，二林四鄉鎮為彰化農漁業重鎮，火葬場燃燒產生的戴奧辛將嚴重污染空氣，恐衝擊農漁產品品質，甚至造成產業浩劫。

反火葬場自救會成員更質疑，彰化縣空氣品質已是全國最差，肺癌發生率更是全台之冠，且縣內已有九座焚化爐，多數處理外縣市廢棄物，為何還要增加火葬場污染源？居民怒吼，要求縣府重新評估選址。

▲自救會民眾衝管制區跌倒骨折。（圖／記者唐詠絮攝）

上一次公開說明會代理處長遭蛋洗，此次選在福海宮內餐廳舉辦，由民政處長劉玉平主持，前排有警力維安，會議時間從下午1點30分到3點，1.5小時聽取民眾意見，雖然縣府強調生命園區將採用最新空污防制設備，確保排放氣體符合標準，同時以明亮建築設計與景觀綠化，改變傳統殯葬設施的負面印象。

▲自救會員欲強行衝過管制區。（圖／記者唐詠絮攝）

然而，現場民眾砲聲隆隆，抗議民眾高喊「拒絕空污保護糧倉」、「捍衛家園」，場內外砲聲連連；縣府表示，此次會議意見將完整記錄並納入環評報告，後續將依環評結論辦理，強調生命園區是提升殯葬自主性的必要建設。這場攸關環境權與地方發展的角力，如何取得平衡，考驗縣府的溝通與決策智慧。

▲彰化縣政府召開芳苑生命園區說明會現場砲聲連連。（圖／記者唐詠絮攝）