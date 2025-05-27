▲汾陽居遭柯市府委託的拆除業者「誤拆」，成了斷垣殘壁。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

全球AI霸主NVIDIA輝達執行長黃仁勳，上週宣布輝達台灣總部將落腳台北市「北投士林科技園區」（簡稱北士科），消息一出，周邊建地每坪1日暴漲30萬元，喊到230萬元；房價也應聲起漲，預售屋每坪逼近150萬元。正當建商及房仲摩拳擦掌、興高采烈之際，許多北士科前地主的心卻在淌血，因為他們的土地在柯文哲當市長時被強制徵收。

本刊調查，北士科的土地原本屬於農地、荒地，郝龍斌擔任台北市長時，市府開始規劃，希望以「新內科（內湖科技園區）」模式進行開發，並設定「智慧健康醫療」「數位技術服務」為主要產業。而柯文哲接任市長後，市府強制徵收相關土地，不僅價格低於市場行情，又有破壞古蹟等問題，引發地主不滿，數10名地主組成自救會抗議，但柯市府根本不甩，地主欲哭無淚，只能無奈接受。

▲前台北市長柯文哲遭控在北士科案圖利財團，遭列被告。

蔣萬安上台之後，10多名地主結合文資學者，透過市議員向台北市政府調閱柯文哲時代有關北士科開發案的會議紀錄與開會影像，發現當年土地變更黑幕重重，包括錯誤引用法條、官員「技術性離席」，甚至違法參與投票，才讓變更案順利通過。

「真相終於水落石出！」長年關注北士科開發案的文資學者、師大社教系兼任助理教授蕭文杰，看完歸檔文件、會議影像後，痛批此開發案是為財團量身打造、精心策畫的文化資產毀滅計畫。

▲汾陽居極具文史價值，是北投地區著名的歷史建築。

蕭文杰說，依規定，土地開發前必須有基礎調查，但他審閱北士科計畫書圖，發現頗多遺漏，且區域內只有1棟百年的賴氏祖厝被依《文化資產保存法》登錄成歷史建築，完全不合理。

蕭文杰舉北士科範圍內的著名歷史建築「汾陽居」為例，指控柯市府亂搞。他說，公民團體為保護文化資產，依規定必須提報，對抗政府強制徵收，後經現場會勘、列冊，再決定是否進行審議，審議通過後，由縣市首長公告，才能成為法定文化資產，但汾陽居一開始就沒審議。汾陽居地主之一的Ａ小姐也說，柯市府刻意忽視新法規定，甚至技術性將錯就錯，拆了汾陽居。

▲文資學者蕭文杰（圖）痛批柯市府毀滅文化資產。

▲輝達台灣總部預計落腳新光人壽標下的北士科土地（圖），周邊房地產價格水漲船高。



更多鏡週刊報導

封面故事／柯市府荒謬會議紀錄曝光 北士科土地爆違法徵收

北士科違法徵收2／硬拆百年古蹟黑手段盡出 柯市府祭賤招文資專家氣炸

北士科違法徵收3／5官員伸黑手違規投票 前市府罰輕放重涉圖利財團