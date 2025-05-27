台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

▲林睿庠利用販毒所得，購買位於台北市德行東路的1戶6千萬元豪宅，檢調除已查扣，並追查其他不法所得。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

林睿庠在紐約被逮後，檢調同步搜索他的台灣住處，外交單位也協助將林睿庠的在聖露西亞物品寄回台灣，可能是林在聖國人生地不熟，在當地宿舍的物品並無異狀，也未見名貴資產，反觀台灣就不一樣了。

調查局台北市調處與美方情報交換後，報請台北地檢署指揮偵辦，追查林睿庠的洗錢管道，目前在台灣已查扣到他逾2億元不動產及大筆現金等犯罪所得。檢調查出，林睿庠落網前2個月，用自己的名字買了一戶位於台北市天母德行東路的6千萬元豪宅。

▲美方鎖定林睿庠是國際大毒梟，早已暗中監控，並通知台灣檢調協助緝捕。

不僅如此，林睿庠販毒牟取暴利，身價瞬間飛漲，檢調還發現，他常帶媽媽跟弟弟大啖美食、住五星飯店或出國遊玩，還買名牌衣物等奢侈品孝敬媽媽，這4年來的卡費居然高達2,500萬元。

除了日常生活豪奢外，專案小組也發現林睿庠在銀行藏有鉅款，光是從2020年10月至去年5月落網為止，共存入1.4億元現金至銀行戶頭，為了分散風險，還轉匯7千多萬元到另個美金帳戶，並陸續匯了近4千萬元到他媽媽的帳戶。

▲林睿庠架設暗網販毒，檢調查扣他的銀行保險箱發現隨身碟加密處理，不排除其中藏有虛擬幣帳密，正全力破解中。

另外，林睿庠名下還有比特幣、泰達幣、幣安幣、APE幣及SOL幣等各式市值約270萬美金（約新台幣8,640萬元）的虛擬貨幣，也被認定是販毒不法所得已一併遭檢調查扣。

詭異的是，林睿庠在銀行保險箱藏了現金、存摺，其中還放了一支手機、SIM卡、4個拇指碟與5個記憶卡，其中一個金士頓廠牌的隨身碟被林睿庠用透明膠帶黏貼在保險箱的底層外側，需將整個保險箱抽出來內外檢查才能發現，由此也可見他的行事相當謹慎。

由於該隨身碟有加密，至今無法破解，檢調研判裡面極可能藏有林睿庠用來藏匿贓款的冷錢包帳密或備份助記詞等關鍵證據，林睿庠若想獲得美方輕判，勢必也得配合解密，以利台美雙方聯手追查犯罪金流。

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