北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票

▲前台北市長柯文哲遭控在北士科案圖利財團，遭列被告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

輝達台灣總部確定落腳北士科，帶動周邊地價、房價水漲船高，但北士科多筆土地卻爆發違法徵收的爭議，多名自救會成員結合文資學者，最近調閱柯文哲時代的會議紀錄及開會影像，發現不僅沒依規定審議、評估，官員開會還「技術性離席」「違法投票」，甚至「誤拆暫定古蹟」，市府非但未開罰，還錯誤引用法條替相關人脫罪，行徑離譜。

「真相終於水落石出！」長年關注北士科開發案的文資學者、師大社教系兼任助理教授蕭文杰，看完歸檔文件、會議影像後，痛批此開發案是為財團量身打造、精心策畫的文化資產毀滅計畫。

蕭文杰舉北士科範圍內的著名歷史建築「汾陽居」為例，指控柯市府亂搞。他說，公民團體為保護文化資產，依規定必須提報，對抗政府強制徵收，後經現場會勘、列冊，再決定是否進行審議，審議通過後，由縣市首長公告，才能成為法定文化資產，但汾陽居一開始就沒審議，最後技術性將錯就錯，拆了汾陽居。

▲汾陽居遭柯市府委託的拆除業者「誤拆」，成了斷垣殘壁。

本刊調查，汾陽居後來經地主提報，柯市府排定2018年9月28日第110次審議會的「案八」，是當天最後1案，本刊取得會議全程影像，發現官員們技術性讓審議流會。

該次審議會是由民間專家委員擔任主席，會中文資專家大多數發言支持保留汾陽居，照理說，如果順利投票就能保留，沒想到這時候，能與會、但沒有投票權的民政局長藍世聰與文化局長鍾永豐，竟默默起身、離開會場。

▲柯市府的民政局長藍世聰在審議會中默默離席，最後導致流會。

而當準備投票表決時，與會的文化局副局長「提醒」主席，應清點在場人數，結果出席人數因藍、鍾2人離開，未達總數2分之1，最終流會收場。

根據第112次審議會議紀錄，與會委員多數認為三王宮（最後被拆）具保存價值，同意保存、登錄歷史建築，也提及汾陽居同具歷史價值，但5名官派委員卻未表示任何意見，態度非常詭異。

蕭文杰指出，當天出席會議的藍世聰、鍾永豐及副市長鄧家基、都發局長林洲民、工務局長彭振聲，明明無權投票，卻參與投票，沒有利益迴避，依《公職人員利益衝突迴避法》規定，市政府應該對5人處以10萬元以上、200萬元以下的罰款，但柯市府卻沒罰，明顯包庇，呼籲蔣萬安市府及司法單位務必深入追查。

▲北士科案審查時，台北市副市長鄧家基、文化局長鍾永豐、都發局長林洲民等人，涉嫌違法參與投票。

▲輝達台灣總部預計落腳新光人壽標下的北士科土地（圖），周邊房地產價格水漲船高。



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