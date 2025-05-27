　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票

前台北市長柯文哲遭控在北士科案圖利財團，遭列被告。（翻攝陳智菡臉書）

▲前台北市長柯文哲遭控在北士科案圖利財團，遭列被告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

輝達台灣總部確定落腳北士科，帶動周邊地價、房價水漲船高，但北士科多筆土地卻爆發違法徵收的爭議，多名自救會成員結合文資學者，最近調閱柯文哲時代的會議紀錄及開會影像，發現不僅沒依規定審議、評估，官員開會還「技術性離席」「違法投票」，甚至「誤拆暫定古蹟」，市府非但未開罰，還錯誤引用法條替相關人脫罪，行徑離譜。

「真相終於水落石出！」長年關注北士科開發案的文資學者、師大社教系兼任助理教授蕭文杰，看完歸檔文件、會議影像後，痛批此開發案是為財團量身打造、精心策畫的文化資產毀滅計畫。

蕭文杰舉北士科範圍內的著名歷史建築「汾陽居」為例，指控柯市府亂搞。他說，公民團體為保護文化資產，依規定必須提報，對抗政府強制徵收，後經現場會勘、列冊，再決定是否進行審議，審議通過後，由縣市首長公告，才能成為法定文化資產，但汾陽居一開始就沒審議，最後技術性將錯就錯，拆了汾陽居。

汾陽居遭柯市府委託的拆除業者「誤拆」，成了斷垣殘壁。（蕭文杰提供）

▲汾陽居遭柯市府委託的拆除業者「誤拆」，成了斷垣殘壁。

本刊調查，汾陽居後來經地主提報，柯市府排定2018年9月28日第110次審議會的「案八」，是當天最後1案，本刊取得會議全程影像，發現官員們技術性讓審議流會。

該次審議會是由民間專家委員擔任主席，會中文資專家大多數發言支持保留汾陽居，照理說，如果順利投票就能保留，沒想到這時候，能與會、但沒有投票權的民政局長藍世聰與文化局長鍾永豐，竟默默起身、離開會場。

柯市府的民政局長藍世聰在審議會中默默離席，最後導致流會。（翻攝畫面）

▲柯市府的民政局長藍世聰在審議會中默默離席，最後導致流會。

而當準備投票表決時，與會的文化局副局長「提醒」主席，應清點在場人數，結果出席人數因藍、鍾2人離開，未達總數2分之1，最終流會收場。

根據第112次審議會議紀錄，與會委員多數認為三王宮（最後被拆）具保存價值，同意保存、登錄歷史建築，也提及汾陽居同具歷史價值，但5名官派委員卻未表示任何意見，態度非常詭異。

蕭文杰指出，當天出席會議的藍世聰、鍾永豐及副市長鄧家基、都發局長林洲民、工務局長彭振聲，明明無權投票，卻參與投票，沒有利益迴避，依《公職人員利益衝突迴避法》規定，市政府應該對5人處以10萬元以上、200萬元以下的罰款，但柯市府卻沒罰，明顯包庇，呼籲蔣萬安市府及司法單位務必深入追查。

北士科案審查時，台北市副市長鄧家基、文化局長鍾永豐、都發局長林洲民等人，涉嫌違法參與投票。（翻攝台北市文化局YT）

▲北士科案審查時，台北市副市長鄧家基、文化局長鍾永豐、都發局長林洲民等人，涉嫌違法參與投票。

輝達台灣總部預計落腳新光人壽標下的北士科土地（圖），周邊房地產價格水漲船高。

▲輝達台灣總部預計落腳新光人壽標下的北士科土地（圖），周邊房地產價格水漲船高。


更多鏡週刊報導
封面故事／柯市府荒謬會議紀錄曝光　北士科土地爆違法徵收
北士科違法徵收1／低價強制徵收又規避古蹟審查　柯市府拆「汾陽居」惡劣手段如黑道
北士科違法徵收2／硬拆百年古蹟黑手段盡出　柯市府祭賤招文資專家氣炸

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
413 2 1909 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
三峽3死車禍「肇事翁」疑裝昏要求轉院　亞東醫院回應了
陳柏毓升上海盜3A合體鄭宗哲　距離大聯盟更近一步
未來可能比古林睿煬更出色　火腿20歲孫易磊驚艷2戰獲球探盛讚
家寧控Andy劈腿　網友3句話總結6分鐘影片！再揭4改變
北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票
女高中生遭撞倒拖到暗巷性侵　洗車工認了仍判無罪定讞
今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝
快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組
快訊／大谷翔平連2天炸裂19轟奪回全壘打王　生涯600打點日
馬克宏遭妻子「當眾巴臉」影片瘋傳　本人回應了
快訊／涉京華城弊案！中石化董座200萬交保　前藍營智庫也捲入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

柯市府「技術性錯拆」北士科古蹟　不甩地主低價徵收

台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票

台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

三峽翁被控裝昏還要求轉院　亞東醫院回應！警24小時戒護

吸毒女嫁「34年重刑犯」1年內劈腿　訴離被打臉

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

知名男模店爆誘導「未成年少女」上班　接客簽帳60萬

快訊／涉京華城弊案！中石化董座200萬交保　前藍營智庫也捲入

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

玉澤演來台開深V 　驚喜翻唱〈跳樓機〉

❤納豆依依大婚❤　她告白：沒有你，我也活不下去

家寧再PO真相Part 2　「眾量級頻道收益都是Andy操作」

【虛驚一場】調皮阿金偷咬籠子貼紙！媽媽緊張找半天竟藏在..

【床上被逮】27歲男搶40萬金鍊變現！錢還沒花完人就進警局 #南投

柯市府「技術性錯拆」北士科古蹟　不甩地主低價徵收

台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票

台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

三峽翁被控裝昏還要求轉院　亞東醫院回應！警24小時戒護

吸毒女嫁「34年重刑犯」1年內劈腿　訴離被打臉

16歲少女「男模店欠巨款」　被逼到澎湖當八大小姐

知名男模店爆誘導「未成年少女」上班　接客簽帳60萬

快訊／涉京華城弊案！中石化董座200萬交保　前藍營智庫也捲入

柯市府「技術性錯拆」北士科古蹟　不甩地主低價徵收

台大學霸淪國際毒梟！　「黑吃黑翻船」內幕起底

未來可能比古林睿煬更出色　火腿20歲孫易磊驚艷2戰獲美球探盛讚

川普「美國製造」鎖定軍事、高科技產品：我們要造坦克不是做衣服

台大學霸是國際毒梟！　貧戶子買「天母豪宅」奢華生活曝

北士科爆違法徵收！柯市府離譜會議紀錄曝光　官員竟違法投票

台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

晨勃消失！　醫揭6原因：GG可能在求救

陳柏毓升上海盜3A合體鄭宗哲　距離大聯盟更近一步

蘇伊士運河通行船隻增　中遠、達飛、萬海與中聯等持續航紅海

【小狗掛件？】獸醫忙著忙著才發現...手裡怎麼長出一隻狗？

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

即／民生社區直播小學生上下課！　陸配直播主被送辦

結婚7年育有一雙兒女…老公臥床3年！她訴請離婚

廟會盃大亂鬥！陣頭對決夫妻「神尊慘趴地」

看到行人竟加速！2女「斑馬線上狂奔」逃命

國小生被陸配直播　10天3起報案

鼎越372億標下京華城土地　朱亞虎100萬交保

第一次約會就2度性侵！　淫狼辯「她說不要身體卻很誠實」

京華城弊案中石化董座200萬交保　前藍營智庫也捲入

葬儀社老闆「偷摸禮生」　結果遭痛毆

更多熱門

相關新聞

台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

台大學霸淪國際毒梟！　「法老」用1招吸收22萬人

24歲的台大資管系畢業生林睿庠，在我邦交國聖露西亞擔任外交替代役男，去年五月轉機美國紐約準備赴新加坡申請研究所，在紐約甘迺迪機場遭美方FBI逮捕。林睿庠以「法老王」（Pharoah），或「法老」（faro）化名身分掌控平台運營，聘用員工24小時服務來自全球各地的毒品顧客與賣家，光是上網來此買毒的會員人數就衝破22萬人。

知情人士：輝達北士科用地　新壽不太可能跟北市府解約

知情人士：輝達北士科用地　新壽不太可能跟北市府解約

輝達北士科用地　新壽證實「今函覆北市府」

輝達北士科用地　新壽證實「今函覆北市府」

校園大淹水！女校長開心熱舞　下場慘了

校園大淹水！女校長開心熱舞　下場慘了

陸男團翻唱Lemon 網：耳朵已流產

陸男團翻唱Lemon 網：耳朵已流產

關鍵字：

鏡週刊北士科

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

即／父遊法國「失聯24小時」找到了　兒報喜訊

精準算中花蓮地震！命理師再預言「6／6前注意4災難」

家寧爆Andy交往期間「劈腿多女」握對話錄音證據

梅雨季最強鋒面要來了！冷雨彈猛炸全台時間曝

今年「最強梅雨鋒面」明襲　全台下最大時間曝

全台下3天！　今年「最強梅雨鋒面」要來了

女高中生遭撞倒性侵　男認了仍判無罪定讞

小姐遭性侵！經理要她吞了　惡客竟再點她檯

出門買菜被拆家有補償金？台中婦：弟媳簽的

24歲女自撞亡有酒精反應　抽眼球液精確檢驗

東北人開店「請別講台語謝謝」遭出征道歉

中共攻台最佳時機曝光　雜誌分析打擊40設施癱瘓台灣

馬克宏遭妻巴臉　本人回應了

即／民生社區直播小學生上下課！　陸配直播主被送辦

更多

最夯影音

更多

【猴不講理】找不到食物氣炸！對視瞬間暴衝咬人

防彈j-hope來台灣剛唱完　車上直播「突遇酒測臨檢」

#家寧 爆 #Andy 交往期間「劈腿多女」！握對話錄音證據

【韓國大叔超會跳】舉重奪金後立馬跳起三振舞！太可愛啦 #世壯運

依依婚禮誓詞逼哭納豆「怎麼可能有人不喜歡你」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面