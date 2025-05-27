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西方解禁！　德總理：烏克蘭獲准「武器無限制」打擊俄羅斯

▲烏克蘭獲得西方進一步軍援後，如今應獲准「無武器使用限制」。（圖／路透）

▲烏克蘭獲得西方進一步軍援後，如今應獲准「無武器使用限制」。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）26日宣布，德國、美國、英國與法國已解除對烏克蘭所提供武器的射程限制，允許烏軍使用西方援助的武器攻擊俄羅斯境內的軍事目標。此舉標誌著西方對烏克蘭軍事支持政策的重大轉變，並引發俄羅斯強烈反彈，稱此舉「危險」且不利於和平協議的達成。

烏克蘭獲准使用長程武器攻擊俄境軍事目標

梅爾茨在接受德國公共電視台WDR訪問時表示，「目前對烏克蘭所提供的武器已無射程限制，無論是英國、法國、我們（德國）或美國。」他強調，這代表烏克蘭現在可以攻擊俄羅斯境內的軍事設施，實現自我防衛。此前，烏克蘭主要使用西方提供的長程武器如美國的ATACMS、英國的Storm Shadow與法國的SCALP飛彈，僅限於攻擊被俄軍佔領的烏克蘭領土。

德國採取「戰略模糊」政策

儘管梅爾茨支持解除射程限制，但他並未明確表示是否會向烏克蘭提供德國製的Taurus巡弋飛彈，Taurus飛彈射程可達500公里，足以打擊俄羅斯境內深處的目標。梅爾茨表示，德國將採取「戰略模糊」政策，不公開武器援助的具體細節，以避免讓俄羅斯掌握情報。

俄羅斯強烈反對，警告升高衝突風險

對於西方解除射程限制的決定，俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，此舉「非常危險」，與達成政治解決方案的努力背道而馳。他警告，這可能導致衝突進一步升級，並破壞和平談判的可能性。

▲俄烏戰爭。（圖／路透）

▲俄烏戰爭。（圖／路透）

外交努力受挫，戰爭恐將持續

梅爾茨指出，西方國家已盡力透過外交手段尋求和平解決方案，包括美國總統川普（Donald Trump）提議由梵蒂岡主持俄烏高層會談；然而，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）以「不合適」為由，否決了梵蒂岡作為調解方的提議。梅爾茨表示，「如果連在梵蒂岡會面的提議都無法獲得（普丁）批准，那麼我們必須準備好這場戰爭將比我們所有人希望或想像的更持久。」

烏克蘭總統澤倫斯基即將訪問柏林

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計於28日訪問柏林，與梅爾茨會面，討論進一步的軍事與外交合作。此次訪問可能成為德國宣布提供更多長程武器援助的契機，進一步強化烏克蘭的防禦能力。

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