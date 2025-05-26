開戰單日最大規模！俄射355架無人機攻烏克蘭　波蘭戰機又升空

▲烏克蘭士兵在基輔朝俄軍無人機開火。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯26日連續第3天對烏克蘭發動大規模飛彈與無人機空襲行動，除了出動圖-95MS轟炸機（Tu-95MS）發射9枚Kh-101巡弋飛彈，也發射355架無人機與其他類型無人機，在過去24小時期間造成至少6人死亡、24人受傷。

基輔獨立報、Interfax-Ukraine報導，這是俄烏戰爭爆發以來，俄軍單日出動無人機數量最多的一次，超越25日的298架無人機攻勢。烏方聲明指出，烏克蘭防空部隊擊落9枚飛彈與233架無人機，另外55架無人機受到電子戰影響或從雷達上消失。

在哈爾科夫州，俄軍發動滑翔炸彈、各式無人機及火砲等大規模攻勢，造成2人死亡、3人受傷，當地民宅、商家、汽車維修廠等遇襲。在赫爾松州，俄軍鎖定30個定居點進行突襲，導致1人死亡、4人受傷，公寓大樓、天然氣管道、手機訊號塔都淪為俄軍攻擊目標。在札波羅熱州，俄軍對12個定居點發動419次襲擊。基輔州也面臨俄軍飛彈與無人機聯合攻勢，有建築毀損，防空系統多次進行攔截。

為了回應俄羅斯這波攻擊，波蘭戰機再度升空保護領空，這也是波蘭防空部隊連續兩晚因俄軍攻勢處於高度戒備狀態。波蘭武裝部隊指揮作戰部表示，「由於觀察到俄羅斯長程航空部隊再度活躍，對烏克蘭境內設施發動飛彈攻擊，這是波蘭整個防空系統連續第二個非常繁忙的夜晚」。

BBC指出，每當俄羅斯對烏克蘭西部發動攻擊時，波蘭都會例行性發布這類聲明。