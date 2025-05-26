俄對烏發動最大空襲釀13死　德國譴責俄羅斯：無法接受

▲俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭。（圖／翻攝自澤倫斯基Telegram，下同）



記者張靖榕／綜合報導

俄羅斯近日對烏克蘭發動創紀錄規模的無人機攻擊，造成13人死亡，引發國際強烈關注。德國對此表達譴責，並呼籲歐洲盟友必須採取更堅決的行動應對俄方的升高攻勢。

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）於當地時間25日接受德國第一電視台（ARD）訪問時表示：「我們對此無法接受。」他強調，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）持續踐踏人權，這不僅是對國際社會的侮辱，也是對曾試圖推動談判的美國總統川普（Donald Trump）的一種冒犯。

瓦德福直言，俄烏目前局勢再次顯示：「普丁不想要和平，他想繼續戰爭，我們不應讓他得逞。」他並指出，歐洲聯盟已於本月20日正式通過第17輪對俄制裁，對象包括俄國為躲避現有制裁而設立的「影子艦隊」油輪。

他補充說，新一輪制裁措施「將對俄羅斯經濟帶來嚴重後果，尤其是能源領域，其他產業也將受到衝擊，這將從財政面讓俄羅斯陷入麻煩」。

儘管局勢持續緊張，瓦德福表示，德方與烏克蘭仍對外交解決方案抱持希望，重申：「我們仍伸出談判之手，烏克蘭願意談判，普丁應該上談判桌。」此番言論展現德國在強化對俄施壓的同時，仍盼能為和平談判保留空間。