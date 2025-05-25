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開戰最大空襲！俄298無人機、69飛彈轟烏克蘭　波蘭戰機升空

▲▼ 俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲。圖為無人機爆炸。（圖／路透）

▲俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲。圖為無人機爆炸閃現的火光。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯25日對烏克蘭發動開戰以來最大規模空襲，鎖定首都基輔等城市發射298架無人機、69枚飛彈，造成至少12人死亡、數十人受傷。波蘭多架戰機緊急升空並啟動防空系統，確保領空安全。

路透、基輔獨立報報導，這是俄羅斯連續第二晚對烏克蘭發動大規模空襲，烏軍宣稱擊落266架無人機以及45枚飛彈，基輔、第二大城哈爾科夫、南部尼古拉耶夫、西部特諾皮爾（Ternopil）、蘇米、第聶伯羅、敖德薩等地都傳出爆炸聲。

▲▼ 俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／路透）

▲▼烏克蘭基輔地區的建築物受到波及。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯25日對烏克蘭發動大規模空襲。（圖／路透）

若以俄軍發射的武器數量來看，俄軍這波攻擊行動是開戰以來最大規模空襲。烏克蘭空軍指出，全境有22個地點遭到直接攻擊。哈爾科夫公寓高樓窗戶被爆炸震碎，尼古拉耶夫建築物被炸出大洞。

烏克蘭總統澤倫斯基稱，「美國的沉默以及世界其他國家的沉默都只會鼓勵普丁，每一次俄羅斯發動的這種恐怖攻擊，都是對俄羅斯實施新一輪制裁的理由」。

針對俄羅斯對烏克蘭的空襲行動，波蘭緊急出動戰機、啟動防空系統，確保領空安全。波蘭武裝部隊行動指揮部說明，波蘭與盟友的飛機25日在波蘭領空升空應對。

依據俄羅斯國防部報告，俄軍防空部隊在4小時內攔截或摧毀95架烏克蘭無人機。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，有12架烏克蘭無人機在飛往莫斯科途中被攔截。

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