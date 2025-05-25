俄「最大空襲」狂射367飛彈、無人機！烏住宅區被炸　澤倫斯基回應了

記者趙蔡州／綜合報導

在俄羅斯跟烏克蘭進行連續3天的大規模換俘行動之際，俄羅斯25日向烏克蘭發動2022年全面入侵以來最大規模的空襲，造成包含3名兒童在內至少12人死亡。烏克蘭總統澤倫斯基事後表示，希望歐美盟友對俄羅斯進行制裁，「美國的沉默及世界其他國家的沉默只會鼓勵普丁！」

根據路透社報導，烏克蘭空軍表示，俄羅斯25日向烏克蘭發動破紀錄的空襲，一夜之間對烏克蘭首都基輔及其他如哈爾科夫、蘇梅、第聶伯羅、尼古拉耶夫、敖德薩等城市發射69枚飛彈、出動298架無人機攻擊，攻擊造成許多住宅區失火燒毀，城市也爆出驚天火光照亮夜空。

▲俄軍空襲烏克蘭，造成住宅陷入火海，幾乎燒成廢墟。（圖／翻攝自澤倫斯基Telegram）

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，從發射的武器數量來看，這次空襲是俄羅斯2022年全面入侵以來最大規模的空襲，造成包含3名兒童在內至少12人死亡、60多人受傷，「這是一次針對平民的無情襲擊，敵人再次表明了，他們的目標是恐懼和死亡！」

烏克蘭總統澤倫斯基也表示，俄羅斯一夜之間朝烏克蘭多個城市發射超過300架無人機及飛彈攻擊，導致普通住宅、工廠甚至大學的學生宿舍遭到破壞，並造成包含兒童在內多人不幸喪生，「俄羅斯每一次進行這類恐怖攻擊，都足以成為（各國）對俄羅斯實施新制裁的理由」。

澤倫斯基說，俄羅斯正在試圖延續戰爭、持續這場殺戮，美國的沉默、世界其他國家的沉默只會鼓勵普丁，如果不對俄羅斯施加真正強大的壓力，這種暴行就無法停止，「戰爭是可以停止的，但只有透過對俄羅斯施加必要的壓力才能停止。必須逼迫普丁考慮的不是發射飛彈，而是結束戰爭。」