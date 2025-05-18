核電歸零！他曝火力發電「飆破9成」　醫憂空汙害慘中南部人

▲核三廠。（圖／資料照）



記者鄺郁庭／綜合報導

核三廠2號機17日下午開始降載、晚間10時解聯、凌晨0時前正式停機，象徵國內最後一座運轉中的核電機組除役，外界擔憂空品變糟。氣候先鋒者聯盟發起人楊家法指出，核能一退場，燃煤機組輸出就增加，「一到晚上就只能燒火，沒有別的方法」。胸腔科醫師蘇一峰則擔憂，火力發電會造成更嚴重空汙，「全國每年癌症死亡五萬人，肺癌死亡佔一萬人！#請問台灣有哪一個人因為核能核輻射而死亡？」

氣候先鋒者聯盟發起人楊家法在臉書指出，根據《台灣電力狀況監測網》5月1號到18號早上8點的資料，5月17日核能退場後，「17號是假日，但是卻是燃煤機組【5月份】晚上輸出最高的一天，比平日上班日都還燒更多！」

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不只燃煤，「燃氣發電量5月17日也是【5月份】燒最多的一天！」讓他直呼，「#這就是少了核能只能火力來補」，而且晚上一定要火力全開，「看看我們的夜間超高碳排,昨天整晚都在燒燒到今天凌晨1點多都還沒有停下來！」

看完燒煤及天然氣，更嚴重的是，連最汙染的燃油機組都在這天大開，「澎湖晚上還特地燒油來幫忙，本島燒不夠還要叫澎湖燒，澎湖人辛苦了。」

胸腔科醫師蘇一峰則在臉書直呼「#非核家園火力全開」，提到火力發電佔比突破九成，但風電投入上兆元，發電僅約1％。話鋒一轉，他談及肺癌話題，指出肺癌是台灣死亡率最高、花費最多的癌症，每年有一萬人死於肺癌，占全國癌症死亡人數五萬人的五分之一，「健保最花錢的癌症，自費最花錢的癌症，近十年癌症人口成長最多的癌症。」

至於為何提起肺癌？蘇一峰最後hashtag，「#中南台灣地處中央山脈背風處_空氣汙染累積不散吸好吸滿」，並在留言處表示，「全國每年癌症死亡五萬人，肺癌死亡佔一萬人！#請問台灣有哪一個人因為核能核輻射而死亡？」似乎正是擔心火力發電造成更嚴重空汙的問題。

不過，行政院長卓榮泰在臉書表示，台灣進入「無核時代」，完成階段性目標，強調即便迎接夏季用電高峰，供電依然穩定無虞，日尖峰備轉容量率預估可達10%以上、夜尖峰亦有7%以上，民眾不需擔心缺電問題。

面對環保疑慮，卓榮泰澄清，核電除役後並不會增加空汙，從第一次能源轉型推動以來，台電火力電廠空汙排放量已大幅減少7成，加上再生能源的加入，整體因發電產生的空汙已遠低於過去3座核電廠運轉時期。