三峽翁衝撞釀3死12傷　網友竟假冒「女兒」貼文！2子已返台探視

▲三峽余姓老翁（捧花者）膝下僅有2子。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市三峽區78歲余姓老翁駕駛小客車衝撞車禍案，造成3死12傷悲劇，老翁自撞重傷還在加護病房觀察，原本他歷經2次手術一度傳出命危，目前已經好轉，2名在國外的兒子收到消息，也緊急返台探視父親；另社群軟體「Threads」有女網友自稱是老翁女兒，公開嗆網友「我們沒有逃、不會推責，該負的我們會負」，結果經查證老翁僅有2個兒子，並沒有女兒，目前警方也24小時在醫院戒護，待老翁甦醒後製作筆錄釐清真相。

▼女網友假冒余姓老翁女兒發文戰網友，經調查老翁僅有2兒子 。（圖／記者陳以昇翻攝）

昨（25日）下午，有網友在社群軟體「Threads」貼文，「我是三峽事故肇事者的女兒，這幾天網路罵聲不斷，但你們知道真相嗎？他78歲，長期病痛，事發當下也重傷昏迷。沒人等他醒來說話，網路卻早就給他判了死刑。我們沒有逃、不會推責，該負的我們會負…但拜託，給我們說話的機會...為什麼鍵盤能這麼快判我們死刑？...司法會還我們一個公道的！」

據了解，原本余姓老翁重傷歷經2次手術一度傳出命危，目前已經逐漸好轉，上週老翁2名旅居海外的兒子得知消息也已經趕回台灣探視，對於自稱女兒的網路貼文，經調查老翁膝下並無女兒，目前警方仍24小時在亞東醫院加護病房戒護，待老翁甦醒後製作筆錄以釐清事發過程及真相。