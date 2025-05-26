曝「期待交棒黨主席」心境　朱立倫：我立場一直都是歡迎盧秀燕

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席將於今年9月改選，面對黨內力拱台中市長盧秀燕參戰，現任黨魁朱立倫接受媒體專訪表態，「非常期盼能夠順利交棒」，言下之意是不排除讓位、不連任黨魁，但黨內解讀，朱立倫此舉是以退為進、逼盧秀燕也要提前表態。朱立倫今（26日）下午受訪表示，其實自己的立場始終一致，大家每一次提到台中市長盧秀燕時，都是說「非常歡迎」，現在他的心情就是希望能夠順利交棒，也盼全黨上下團結一心，一起反惡罷、戰獨裁。

國民黨今日下午舉辦「反惡罷、戰獨裁」政策說明會新竹場，除多名國民黨里長與幹部參加，停職中的新竹市長高虹安和國民黨立委鄭正鈐也到場懇託反惡罷。

被問到「接棒說」在黨內捲起千堆雪，朱立倫表示，其實自己的立場都非常一致，從大家每一次提到盧秀燕市長的時候，自己都是說「很好，非常歡迎、誠摯歡迎，我的心情就是希望能夠順利交棒。」

朱立倫強調，在這個過程當中，他希望全黨現在都要上下團結一心，最重要的是全力來支持這些（被提罷免的）立法委員，不管是站台也好、募集資源也好，就是希望全力團結反惡罷、戰獨裁。

朱立倫也說，藍白一定要合作，這一年多來大家的合作已經非常有默契了，對所有福國利民的法案一起來推動，對於這一次民進黨發起的大罷免，不管是對高虹安或是鄭正鈐，大家都要出門投下不同意罷免票，全台灣都要支持受到惡罷的立委。

