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朱立倫稱願交棒黨魁　趙少康：要退不用等9月！反罷免讓盧秀燕來

▲戰鬥藍發起人趙少康。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲趙少康表示，若朱立倫有意退讓的話，不用等到九月才退。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免浪潮延燒至國民黨內部，牽動今年黨主席改選布局，國民黨主席朱立倫指出，7月公告，9月改選，10月交接，「我非常期盼順利交棒」。前中廣董事長趙少康今（26日）受訪時對此表示，朱立倫有意退讓的話不用等到9月，因為大罷免7月就在進行了，「反罷免行程就要讓盧秀燕來擔綱，未來朱盧一起推動反罷，雙馬車號召力比較強。」

國民黨主席將於今年9底月改選，面對黨內力拱台中市長盧秀燕參戰，現任黨魁朱立倫接受媒體專訪表態，「非常期盼能夠順利交棒」，言下之意是不排除不連任黨魁。對此，盧秀燕、台北市長蔣萬安和立法院長韓國瑜今日被問到此事時似乎有默契，皆三緘其口不對外回應。

趙少康則說，朱立倫既然表達有意交棒，那盧秀燕當然是很適合人選，而且她2028也要選總統，那時候馬英九既當國民黨主席又當候選人，總統選戰就大贏了，「朱立倫有意退讓的話不用等到9月，因為大罷免7月就舉行了」，至少那時盧秀燕要一起來推動反罷免，這樣雙馬車號召力比較強，現在藍營基層不夠積極，要中央地方一條心才能打臉民進黨跟賴清德。

趙少康認為，朱立倫說7月公告9月才選，「我不知道是不是表訂日期，但管他的，總之從現在開始，反罷免行程就應讓盧秀燕來擔綱」，未來朱盧一起推動反罷免，這樣對基層也比較有號召力，會更有效果。

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