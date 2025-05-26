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幕後／「9月交棒」為保護盧秀燕　藍高層：朱立倫會扛反罷免責任

▲▼朱立倫，葉元之反惡罷 戰獨裁 板橋場街講。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫表態願交棒黨主席。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免來勢洶洶，牽動今年9月國民黨主席改選。黨主席朱立倫接受專訪時表態「願意交棒」，頓時在黨內捲起千堆雪，有藍委質疑朱以退為進，前中廣董事長趙少康更直言，若有意退讓的話不用等到9月，「反罷免行程就要讓盧秀燕來擔綱」。朱立倫的表態是否有潛台詞？國民黨高層以八字箴言「非常期待順利交棒」來形容朱的心情，他透露朱立倫扛起七月大罷免投票的重任，為了就是保護盧秀燕，請黨內有心人士勿繼續內鬨。

由於罷綠委不力飽受黨內批評的朱立倫，近日接受媒體專訪時表示，2025年國民黨主席改選時程不變，他非常期待順利交棒，對於這番表態，反朱派懷疑朱是「以退為進、以戰逼和」，並非真心棄選，因為通篇訪問沒有說不選，等於留下伏筆。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則說，朱雖表明願意交棒，但若台中市長盧秀燕等夠份量人選決定不參選，最後朱立倫在各方協調下仍有續任可能。戰鬥藍發起人趙少康直言，朱立倫有意退讓的話不用等到9月，因為大罷免7月就在進行了，「反罷免行程就要讓盧秀燕來擔綱，未來朱盧一起推動反罷，雙馬車號召力比較強。」

朱立倫「交棒」說出現，黨內都在臆測他的真正動機是什麼？急流勇退？還是以退為進？國民黨中央高層表示，朱立倫表態「非常期待順利交棒」沒有潛台詞。該人士指出，前幾天宣布參選黨主席的孫文學校總校長張亞中，口口聲聲稱「救黨、救國、救兩岸」，但沒有說到要「救立委」，就是大家都心知肚明罷免三階段投票的危急狀況，若盧秀燕此刻宣示選黨主席，恐怕才是「往火坑裡跳」，黨主席握有黨內最高權力，也能調配最多資源，但每天要處理全國黨務，不比當市長輕鬆，何況朝野局勢緊張、充滿變數，每天都得打起十二萬分精神，難以想像盧能夠兼顧市政與黨務，「此刻逼盧秀燕表態選黨魁的才是在害盧秀燕。」所以面對罷免戰爭的攻擊與政治成本，朱選擇扛下重任，反而可能是為接班人「清場」。

黨高層強調，朱立倫提早把話講清楚，反朱派也不用繼續費盡心思施壓了，「朱立倫本來就沒有非連任不可」，這回主要考慮如果罷免綠委掛零引發黨內大紛擾，可能會讓被罷免的藍委選情更加吃力，朱立倫個人去留事小，穩住反罷免選情才是最重要，既然朱立倫已表態期待交棒，也承諾在下屆新主席產生前，會全力帶領全黨度過罷免危機，全黨就應團結一致對外。

藍營人士表示，此刻國民黨陷入罷免、司法多重危機，朱立倫一定會扛起七月大罷免投票的所有任務，力戰到底、奮戰到最後一分一秒，「希望黨內各派系一定要放下任何內鬥與內耗，共同為反制大罷免團結。」

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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