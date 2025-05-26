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台灣大啟動AI品牌新篇章　李珠珢化身「AI女神」首支形象影片登場

▲▼台灣大啟動AI品牌新篇章　代言人李珠珢化身「AI女神」首支形象影片登場。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大代言人李珠珢化身「AI女神」首支形象影片登場。（圖／台灣大哥大提供，下同）

 記者吳立言／綜合報導

台灣大哥大今（26日）正式推出全新年度品牌形象廣告《AI神展開、台灣大可能》，由年度代言人李珠珢領銜主演，以甜美自信的「AI女神」形象亮相，象徵品牌邁入AI智慧生活時代的嶄新開始。影片中，李珠珢化身從天而降的智慧女神，指尖啟動AI能量，串聯起台灣大在門市、家庭、企業、裝置等場域的AI應用，並巧妙運用「我愛台灣、我AI台灣大」的諧音，拉近AI科技與人們生活的距離。

台灣大積極推動「AI智慧生活圈」，攜手全球頂尖AI搜尋引擎Perplexity達成獨家戰略合作，免費提供月租599元以上用戶使用「Perplexity Pro」專業版，協助民眾快速獲取精準資訊、提升決策效率，目前已吸引超過10萬名用戶加入體驗。

 此外，全台myfone門市設立「數位科技顧問」，提供即時專業諮詢服務，讓民眾走進巷口就能接觸AI。台灣大也開設「AI智慧生活課程」，開放全民免費參加、無需職業或年齡限制，營造親切友善的學習環境。並同步引進多款AI智慧手機與響樂生活智慧家庭設備，整合軟硬體資源、滿足用戶需求，推動手機銷售連續八個月達成雙位數年成長。

▲▼台灣大啟動AI品牌新篇章　代言人李珠珢化身「AI女神」首支形象影片登場。（圖／台灣大哥大提供）

形象廣告中，李珠珢自台北文創大樓天台緩緩降臨，指尖啟動的AI光束串聯myfone門市、企業雲端IDC、智慧家庭與AI終端裝置，展現台灣大全面佈局AI生活場景的企圖心。廣告中也可見智慧眼鏡、AI手機等設備，呈現台灣大「Telco+Tech」雙軸戰略如何從科技延伸至日常應用。自3月宣布李珠珢擔任代言人以來，「AI女神」話題在社群迅速延燒，4月曝光形象視覺後，短時間內即累積超過2,000萬次數位廣告瀏覽，網友直呼「支持AI女神，也支持台哥大！」、「為了珠珢要換手機了！」。

台灣大也積極推動多項自研AI服務，包括：

AI聽寫大哥：多語辨識語音筆記平台，支援中英台客語混用，具備即時轉寫與摘要功能，應用於會議、法律、教育與媒體等領域。

MyMoji虛擬分身：自拍30秒即可生成專屬3D分身，累積創作超過17.5萬次，並新增「AI換臉公仔」功能，推動AI創作走入日常娛樂。

反詐戰警／安心Call：結合隱碼與可疑網域偵測，至今已保護超過3.33億筆交易資料、攔截3.1億筆可疑網域。

AI Agent超級助理：導入企業內部流程，協助員工即時查詢制度、快速辦理請假與解鎖，顯著提升營運效率。

這些AI應用已獲經濟部「智慧創新大賞」肯定，從全球36國、超過1,200隊伍中脫穎而出，展現台灣大在創新與技術上的領先地位。

▲▼台灣大啟動AI品牌新篇章　代言人李珠珢化身「AI女神」首支形象影片登場。（圖／台灣大哥大提供）

為慶祝形象廣告上線，台灣大將於6月1日至6月30日推出李珠珢聯名活動。凡至全台myfone門市申辦指定5G方案，並完成線上登錄，即可參加抽獎，有機會獲得全台限量「Taiwan Duck李珠珢球衣版絨毛吊飾」，與AI女神一同開啟智慧生活新篇章。

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