　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

為龍舟賽拚了！　台南環保局日夜清垃圾監控水質守護安平運河

▲為迎接國際龍舟賽，環保局日夜出動清理安平運河水面垃圾與死魚，並監控水質。（記者林東良翻攝，下同）

▲為迎接國際龍舟賽，環保局日夜出動清理安平運河水面垃圾與死魚，並監控水質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日於安平運河登場，為迎接這項年年吸引萬人觀賞的國際賽事，環保局提前啟動「水質護航行動」，針對運河沿線進行密集清理，日夜監控水中溶氧變化，並備妥即時通報機制、太陽能清理船隨時待命，務求讓龍舟選手劃得安心、觀眾看得清爽。

近期天氣悶熱、又逢梅雨季來臨，溫差劇烈變化導致河水底泥翻騰、溶氧驟降，若未即時應對，恐引發魚群大量窒息死亡。環保局說明，目前已設定即時水質監測與影像系統，並派員駐守安億橋下，發現垃圾立刻清除，從1月起至今，已累計清除12.27公噸河面垃圾與死魚。每日清晨與傍晚皆安排人力巡視承天橋至安億橋河段，24小時不間斷維護運河清潔。

▲為迎接國際龍舟賽，環保局日夜出動清理安平運河水面垃圾與死魚，並監控水質。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲強調，安平運河不僅是龍舟賽主場，更是孕育台南歷史文化的重要命脈，維護水域環境需要全民齊心。他呼籲民眾勿任意棄置垃圾，減少使用塑膠與一次性用品，共同守護這條城市之河。環保局長許仁澤則補充，台南市清理水體表現連年獲環境部肯定，113年度更獲頒「地面水體攔除考覈」特優，114年至今除運河外，也完成574處次巡檢及206次清除作業，未來將持續擴大專案，全力打造清潔友善的河川環境。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
國家級警報誤判錯發！　氣象署：原估達規模6.4
快訊／阿虎到案！　「戴帽+口罩現身」畫面曝　
百萬YTR「轉機轉到飛機飛走」！　被目睹狼狽一幕
王喜爆來台遭下藥性侵2次！　醒來躺在排泄物中
台灣「漢人」變「其餘人口」　國台辦：有何顏面面對列祖列宗？
陳大天被逮波及「炎上鍾明軒」！　薩泰爾：是也不用這麼努力
快訊／富公子閃兵被逮！　雙手遮臉畫面曝
快訊／10:48嘉義規模4.5地震　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南推「家庭數位公約」找回親子溫度　5／15國際家庭日回應登場

11月嬰染新冠併發重症...疾管署籲速打疫苗　南投醫院舉辦防疫訓練

為龍舟賽拚了！　台南環保局日夜清垃圾監控水質守護安平運河

芝麻甜點牽起世代情！　嘉藥USR體驗課長輩X越南生共創貼心滋味

夏日將屆北部登革熱疫情升溫　南投縣府號召鄉鎮市村里防疫

高價眼鏡超商遭竊　屏警2天找回…他送「神探再世」錦旗感謝

挖土機貼山壁搶修　投85線平靜橋復建工程進度超前

年輕女力翻轉人生！　台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

搭高鐵圓夢！　50位啟聰學童首北上體驗貓空纜車

人面陶罐變身巧克力！十三行博物館「考古甜心」萌翻亮相

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

【爸爸融化❤‍】突聽1歲兒奶音喊「爸爸」超開心XD

【新車毀了】拖板車未注意機械臂長度！轉彎瞬間正面砸對向車

【激情狂舞】寶可夢機台出貨6星密勒頓的喜悅，誰懂？

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

台南推「家庭數位公約」找回親子溫度　5／15國際家庭日回應登場

11月嬰染新冠併發重症...疾管署籲速打疫苗　南投醫院舉辦防疫訓練

為龍舟賽拚了！　台南環保局日夜清垃圾監控水質守護安平運河

芝麻甜點牽起世代情！　嘉藥USR體驗課長輩X越南生共創貼心滋味

夏日將屆北部登革熱疫情升溫　南投縣府號召鄉鎮市村里防疫

高價眼鏡超商遭竊　屏警2天找回…他送「神探再世」錦旗感謝

挖土機貼山壁搶修　投85線平靜橋復建工程進度超前

年輕女力翻轉人生！　台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

搭高鐵圓夢！　50位啟聰學童首北上體驗貓空纜車

人面陶罐變身巧克力！十三行博物館「考古甜心」萌翻亮相

台南推「家庭數位公約」找回親子溫度　5／15國際家庭日回應登場

國民黨屏東黨部涉「幽靈連署」遭搜　苦主伍麗華回應了

獨旅真的會上癮嗎？網熱議8大優缺點　一個人出國前必看！

誰家媽媽快來認！大媽早市「偷20元排骨」　手法老練全被拍

咖啡、泡麵買1送1！廚房紙巾買1送2　超商限5天省錢優惠一次看

獨／高雄工廠重大意外！員工手指遭機台夾到骨折　市府勒令停工

獨／社福惡霸爭議延燒！　社福給議會資料竟遭林月琴電話關切

快閃！朱立倫北市動員「罷雙吳」　臨時取消受訪連議員都傻眼

性侵女病人的醫師都可被保護！他嘆台灣醫界「會站隊更重要」

美國國債避險地位堪憂　台灣2檔千億規模ETF走低

74歲王文洋包養小40歲女大生正面曝光　冒出5歲男童登門找生父索10億

地方熱門新聞

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

114全國運動會倒數　雲林縣府推LINE貼圖

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

年輕女力翻轉人生！台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

台南公園國小通學步道爆品質瑕疵教育局限期2週改善

田馥甄《田調》野地演唱會登場井仔腳周邊交管啟動

搭高鐵圓夢！50位啟聰學童首北上體驗貓空纜車

高雄半年三洩漏！欣高瓦斯今又外洩

白沙屯媽15:45回宮了！萬人伸手高喊：進喔

嘉義太平360度觀星平台啟用

南投16位模範母親表揚　最高齡90歲莊玉春

高價眼鏡遭竊警2天找回　他送錦旗感謝

2025漁光島生活節熱潮席捲！9天吸引12萬人登島

桃市環局招募清潔隊員　5/16開放報名錄取435人

更多熱門

相關新聞

年輕女力翻轉人生！台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

年輕女力翻轉人生！台南人氣芙拉咖啡靠創業貸款撐起甜點王國

台南安平運河旁人氣甜點店「芙拉咖啡」，以招牌軟心巴斯克蛋糕擄獲甜點控味蕾，吸引不少網路名人與遊客打卡朝聖，令人驚艷的是，這間夯店的創辦人竟是年僅28歲、毫無烘焙背景的黃筱涵。

台南油電小黃開一半燒成大火球　波及5車

台南油電小黃開一半燒成大火球　波及5車

台南公園國小通學步道爆品質瑕疵教育局限期2週改善

台南公園國小通學步道爆品質瑕疵教育局限期2週改善

京都資深議員獲頒台南榮譽市民證書

京都資深議員獲頒台南榮譽市民證書

0121震災重創校舍台南藍軍盼3年內讓偏鄉孩子有書讀

0121震災重創校舍台南藍軍盼3年內讓偏鄉孩子有書讀

關鍵字：

龍舟賽台南環保局垃圾監控水質安平運河

讀者迴響

熱門新聞

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」

獨／藝人閃兵案擴大！　《棒棒堂》李銓、陳大天被抓了

快訊／陳大天涉閃兵案！被逮畫面曝光

網瘋猜「誰控制神轎？」　大轎組說法曝

520快存！LINE「22款免費貼圖」限時下載

許仁杰徹底切割謝京穎　咖啡店把妹聊到被趕

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」

AV女優突多大片刺青片量恐銳減

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大

欠稅9年不繳！　1物被查扣他秒繳清

台日愛吃生魚片種類大不同　過來人曝原因

日月光「長公主」入接班團隊！　起底是美國主持人

即／色魔NONO侵犯6女　嗆「沒射精不算」今重判

《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」

更多

最夯影音

更多

【等著被扣牌！】三寶騎士「靠邊不打燈」被按喇叭不爽了！惱羞追上逼車

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

【溫馨感人QQ】女兒女婿悄回台給驚喜！爸眼眶泛紅

【試探男友崩潰邊緣】她停車讓男友快瘋掉　後車門掀背離牆不到1cm

拖板車轉彎機械臂「正面巴臉」對向車　2禮拜新車全毀畫面曝

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面