為龍舟賽拚了！　台南環保局日夜清垃圾監控水質守護安平運河

▲為迎接國際龍舟賽，環保局日夜出動清理安平運河水面垃圾與死魚，並監控水質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南市國際龍舟錦標賽將於5月27日至31日於安平運河登場，為迎接這項年年吸引萬人觀賞的國際賽事，環保局提前啟動「水質護航行動」，針對運河沿線進行密集清理，日夜監控水中溶氧變化，並備妥即時通報機制、太陽能清理船隨時待命，務求讓龍舟選手劃得安心、觀眾看得清爽。

近期天氣悶熱、又逢梅雨季來臨，溫差劇烈變化導致河水底泥翻騰、溶氧驟降，若未即時應對，恐引發魚群大量窒息死亡。環保局說明，目前已設定即時水質監測與影像系統，並派員駐守安億橋下，發現垃圾立刻清除，從1月起至今，已累計清除12.27公噸河面垃圾與死魚。每日清晨與傍晚皆安排人力巡視承天橋至安億橋河段，24小時不間斷維護運河清潔。

市長黃偉哲強調，安平運河不僅是龍舟賽主場，更是孕育台南歷史文化的重要命脈，維護水域環境需要全民齊心。他呼籲民眾勿任意棄置垃圾，減少使用塑膠與一次性用品，共同守護這條城市之河。環保局長許仁澤則補充，台南市清理水體表現連年獲環境部肯定，113年度更獲頒「地面水體攔除考覈」特優，114年至今除運河外，也完成574處次巡檢及206次清除作業，未來將持續擴大專案，全力打造清潔友善的河川環境。