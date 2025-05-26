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又是他！男扮大台北瓦斯員工進民宅喊「漏氣」　詐住戶2900元

▲▼ 瓦斯爐火（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲北市蔡姓男子假扮「台北大瓦斯」員工詐財騙住戶裝檢修2900元遭起訴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

真的很可惡！北市蔡姓男子冒用「大台北區瓦斯公司」名義行騙，先投遞仿冒通知單，再假裝檢修人員入屋，聲稱瓦斯漏氣需更換閥門，詐得1名住戶新台幣2900元。事後，該住戶聯繫大台北區瓦斯公司查證，才發覺上當受騙決定報警提告。士林地檢署偵結，依詐欺罪將蔡男提起公訴。

起訴指出，蔡男利用民眾對居家瓦斯安全的敏感心理，先在去年10月17日前某日，將仿製的「大台北區瓦斯服務通知」投遞至北市大同區迪化街一戶住家信箱，通知單上印有「全省瓦斯設備工程行」的篆體印章。

同月17日上午10時許，蔡男持「工作證」與不詳儀器登門拜訪，佯稱進行瓦斯管線檢查，並誆稱屋內瓦斯「有漏氣情形」，建議更換閥門，收費2900元。屋主因信以為真，當場付款。事後聯繫大台北瓦斯公司查證，才驚覺上當報警處理。

檢警偵辦後查出，蔡男所更換的閥門並非大台北瓦斯公司所採用之設備，市價僅約1000元，與其收費內容明顯不符。此外，更查出蔡男資料發現，其過去已有多起類似詐欺案件，常以不具識別性的通知單誤導民眾，佯稱瓦斯漏氣後再收取高價費用，長年以來屢犯未改。

蔡男雖坦承投遞通知單、登門檢查及收款等行為，但否認犯意，辯稱「服務雙北才印大台北區」；不過，檢方認定其行為明顯具有誤導性，且有重複犯案紀錄，依《刑法》第339條第1項詐欺取財罪嫌將其起訴，並請法院依《刑法》第38條之1宣告沒收犯罪所得。

蔡男並非首次犯案，過去便曾在大台北地區以相同手法誆騙無辜住戶，更多次因詐欺案件遭判刑。儘管法院先前已考量他僅具國中學歷、從事瓦斯服務工作，且需扶養姊姊，量處可易科罰金的輕判，但他始終不思悔改。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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