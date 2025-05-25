獨／知名LED看板商吸金2.7億判刑定讞　爽遊花東返家遭拘提發監

▲圖為中山警分局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

號稱全國最大戶外LED看板廠商諾亞媒體，負責人鄭乾池涉嫌在2006年以不實增資手段，透過地下盤商對外宣傳，1年內吸金2.7億元，台北地檢署在2023年2月依觸犯《證交法》證券詐欺罪嫌起訴鄭男，鄭男上週遭法院判刑3年2月定讞後，北檢啟動防逃專案，檢察官指揮中山分局警方在24日晚間22時拘提鄭男到案，移送北檢發監執行。

鄭男事業高峰時期，曾包下台北小巨蛋外牆所有LED看板，鄭男在2006年透過子公司作帳搬運2600萬元資金，完成登記後又撤走公司資本，並與地下盤商「陳董」合作、共謀把假資本成立的諾亞公司透過不實宣傳，炒作成「2012年EPS6.5-8元、2011年第四季申請股票公開發行，保守估計牌價80-100元，本益比可上衝20倍」。

鄭男以不實宣傳誤導投資人狂砸現金買諾亞股票，總計吸金2.7億，清查鄭男獲利達3391萬餘元。上週鄭男官司定讞後，北檢啟動防逃專案，中山警方24日執行拘提時，發現鄭男跑到花東地區觀光遊憩，專案小組成員在鄭男新生北路二段社區大樓住處外守候，等到深夜22時許鄭男返家實遭拘提，他還一臉驚訝詢問警方「我官司不是還在上訴，你們怎麼會來抓我」，直到他跟律師確定官司定讞後，才像洩氣皮球般低調配合警方執法，被移送北檢發監執行。

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