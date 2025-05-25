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房子被騙走2間！女不敢跟家人說「假檢警詐千萬」：每天還要打卡報到

Ｌ小姐遭騙千萬元，還得依照詐團指示定時報行程打卡。（示意圖，photo-ac）

圖文／鏡週刊

去年7月，新北市Ｌ小姐遭詐團盯上，指她因被冒名租屋、涉及詐欺案等原因遭通緝，讓Ｌ小姐拿房產貸款籌千萬具保金換自由之身，Ｌ小姐被騙走千萬元後，詐團得知她還有另一房產，又用同樣手法詐騙得逞，Ｌ小姐因誤信詐團，名下二房產即將遭法拍，讓她悔不當初。

「我很痛苦，真的被騙得很慘！」Ｌ小姐表示，去年8月，詐團謊稱是檢察官方男找來貸款小幫手要她拿房產抵押向邱姓男子借款800萬元，借來的錢全數上繳給詐團，每個月還需繳近20萬元的利息給邱男，方男還要她每天要定時打電話打卡報行程，甚至警告她不能向家人提及，否則涉串供罪，Ｌ小姐只好咬牙還債，沒多久後自稱檢察官的方男卻又告訴她因為對方提抗告，所以Ｌ小姐得再繳一次具保金。

不知情的Ｌ小姐依照方男指示，再次與貸款小幫手Ａ男聯絡，Ａ男找到Ｌ姓代書與另一名杜姓男子，他們以同樣手法，讓Ｌ小姐用房產貸款850萬向杜男借錢籌具保金，後來Ｌ小姐背了一屁股債找友求助，才警覺被騙。

▼Ｌ小姐誤信詐團二度以房產抵押，向金主借款。（讀者提供）

律師詐團一家親2／她定時打卡回報詐團房產慘法拍　律師提三重點籲小心陷阱

Ｌ小姐說，今年2月，爆出桃園市副市長王明鉅親屬被陳姓律師勾結詐騙集團騙走數千萬元鉅款，陳姓律師涉案遭起訴後，任職的事務所雖將他從官網上除名，但陳男自立門戶開設新的事務所與前公司都是同一地址，而詐團介紹幫她代辦房產抵押的Ｌ姓代書也在相同地址設立事務所，種種巧合讓她質疑事務所是否與詐團勾結。

Ｌ小姐的友人Ｂ先生表示，王明鉅家人與Ｌ小姐遇同樣詐騙手法，兩人都是退休人士，無房貸壓力，同樣被假檢警要求向特定融資公司或金主借款，繳交天價保釋金，詐團分工設下法律斷點，找來融資公司小幫手、代書等，營造借貸的合法性，在法庭上都辯稱不知情甩鍋，讓受騙的被害人求助無門。Ｌ小姐還有高齡老母要奉養，現在二間房子即將遭法拍，真的讓她很無奈。

針對Ｌ小姐的情況，律師呂朝章提醒民眾，接獲銀行或公家單位電話通知，應再三透過不同的管道確認，若遇到對方以恐嚇口吻也應提告警覺。呂朝章提及詐騙集團找融資公司或金主要求民眾抵押房產借款是慣用手法，與一般房產交易流程不符，民眾應嚴加留意避免上當。

此外，呂朝章也呼籲，地政機關如遇異常性抵押權，應特別提醒民眾，司法機關承辦類似詐騙案件也應成立專案小組依個案追查，避免有心人士鑽漏洞。


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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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