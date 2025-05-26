美麗島民調／賴清德滿意度46.3%　卓榮泰僅37.4%大跌6個百分點

▲總統賴清德與行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（26日）公布最新「5月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，信任度方面，有48.5%民眾信任賴清德、41.3%不信任。而在賴清德施政滿意度上，則有46.3%表達滿意、45.8%不滿意，滿意與不滿意皆下降。而卓榮泰施政則是37.4%滿意，另有41%不滿意，滿意度大跌6個百分點，不滿意的民眾本月仍超過4成，而且是就任以來的次高。

▼美麗島五月國政民調。（圖／美麗島電子報提供，點圖放大，下同）

總統賴清德信任度、施政滿意度分析

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有46.3%滿意賴總統的執政表現，其中14.8%很滿意、31.5%還算滿意，相較上月減少0.8個百分點，另有45.8%不滿意，其中28.2%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月增加1.8個百分點，民眾對賴總統執政表現的評價持續非常分歧，未明確回答的有7.9%。

進一步分析，本月賴總統執政滿意度再次跌破5成，經由交叉分析雲嘉南、70歲以上、國中以下學歷、泛綠民眾等群，超過5成5滿意賴總統執政表現，而台北市與桃竹苗和基宜花東離島、30至39歲與50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍及中立民眾等群，超過半數不滿意賴總統執政。

針對「賴清德信任度」，有48.5%信任賴總統，其中19.1%很信任、29.4%還算信任，相較上月微降0.1個百分點，另有41.3%不信任賴總統，其中26.3%很不信任、15%有點不信任，則比上月減少1.7個百分點，正負評價差距在抽樣誤差範圍內則是反映民眾態度分歧，未明確回答有10.2%。

進一步分析，本月賴總統信任度再度跌破5成，由交叉分析得見女性、中彰投及雲嘉南、20至29歲與40至49歲及70歲以上、國中以下與大學以上學歷、泛綠民眾等群，超過半數信任賴總統，而台北市、50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過半數不信任賴總統，至於中立民眾有32.8%信任賴總統、47.6%不信任。





行政院長卓榮泰施政滿意度分析

針對「卓榮泰施政滿意度」，有37.4%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中12.1%很滿意、25.3%還算滿意，比上月減少6.0個百分點，另有41%不滿意，其中23.5%很不滿意、17.5%有點不滿意，比上月減少1.6個百分點，未明確回答的有21.7%，值得注意是，不滿意行政院長卓榮泰施政表現的民眾本月仍超過4成，而且是就任以來的次高。

進一步分析，經由交叉分析得見各群民眾大多數態度分歧，70歲以上或泛綠民眾等群，超過5成4滿意卓院長施政，至於台北市、50至59歲、專科學歷、民眾黨支持者與泛藍民眾等群，超過5成3不滿意卓院長施政，值得注意是滿意賴總統執政的民眾僅73.5%滿意卓院長表現。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2025年5月21至23日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話699人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

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