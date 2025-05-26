窮人為何貧窮？　《富爸爸》作者點出「2大理財失誤」

▲羅伯特·清崎認為，儲蓄法定貨幣是錯誤的理財觀念。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

《富爸爸·窮爸爸》作者羅伯特·清崎（Robert Kiyosaki）表示，大多數人之所以貧窮，是因為他們忽略了2項關鍵的金融原則，選擇儲蓄法定貨幣，而非具有真正價值的資產，也就是黃金、白銀及比特幣。

78歲的羅伯特·清崎在X發文，呼籲人們放棄儲存法定貨幣，轉而投資所謂「真正的財富」，也就是黃金、白銀和比特幣，「大多數窮人之所以貧窮，是因為他們違反了2條最重要的金錢法則」，那就是「劣幣驅逐良幣」（Gresham’s Law，又稱葛蘭辛法則）和「梅特卡夫定律」（Metcalfe’s Law）。

「劣幣驅逐良幣」意指市場上價值低劣的貨幣或商品，會因為人們惜售好貨，而逐漸取代高品質貨幣或商品，常見於貨幣貶值或經濟信心不足的情況。

「梅特卡夫定律」則認為，一個網絡的價值與其使用者數量平方成正比，即使用者越多，彼此連結及互動可能性越高，網絡整體價值也會大幅提升，經常用於解釋社群媒體、通訊軟體、加密貨幣，為何隨著使用者成長而變得更有價值。

▲羅伯特·清崎認為，應該投資黃金、白銀或比特幣。（示意圖／ETtoday資料照）



羅伯特·清崎長期認為，美元等法定貨幣存在本質上的缺陷，既缺乏內在價值，也沒有網絡穩健性，將隨著時間推移而貶值，導致真正有價值的資產變得稀缺，「當劣幣進入系統……良幣會隱藏起來」，「人們之所以貧窮，是因為他們在為假的財富工作與儲蓄」。

相反地，他推薦具有內在價值或網絡價值的資產，並以麥當勞與聯邦快遞（FEDEX）為例說明「梅特卡夫定律」，連鎖體系或大企業構成的強大網絡，讓街角漢堡店、地方物流商等小規模生意難以抗衡。同樣的道理也適用於加密貨幣，「我投資比特幣，是因為它是一個網絡。大多數加密貨幣都不是。」

微策（MicroStrategy）聯合創辦人、前聯合主席塞勒（Michael Saylor）曾經建議，「只投資有錢人會從你那裡購買的東西」。羅伯特·清崎也引用了這句話，強調選擇投資商品時，應該著重品質，而非是否新穎。

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