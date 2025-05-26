麥當勞「家家酒組玩具2.0」準備開搶　全套6款只送不賣

▲台灣麥當勞推出「小麥麥家家酒組2.0」只送不賣。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

繼去年瘋搶「小麥麥家家酒組」後，台灣麥當勞今年再度推出「小麥麥家家酒組2.0」，內含「飲料機組」、「煎爐機組」、「服務員配件組」等全套6款一次集齊，且只送不賣，凡報名「小麥麥體驗營」即可獲得，詳細活動內容同步公開。

▲小麥麥家家酒組2.0全套6款。

麥當勞「小麥麥體驗營」今年再度推出高人氣禮物「小麥麥家家酒組2.0」，包括飲料機組、煎爐機組、服務員配件組、漢堡組、麥克雞塊組及得來速組，全套6款直接讓小孩一秒變身成麥當勞小小店員，在家就能模擬擔任店員的互動情境，萌到不行，只要報名成功即可獲得。

▲只要報名小麥麥體驗營就可獲得小麥麥家家酒組2.0。

小麥麥體驗營7月場次將於6月2日上午10時起開始報名至6月15日止或額滿為止、8月場次則於7月7日上午10時起開始報名至7月20日止或額滿為止，限3歲以上兒童及制服適合身高120cm以內的兒童報名，提供「小小經理」及「小小款待大使」2種體驗角色，報名費用899元，含活動體驗、Happy Meal麥麥盒4件組、小麥麥證書、小麥麥家家酒組2.0。

「小麥麥家家酒組2.0」全套6款包括能模仿做飲料的「飲料機組」、可以煎製美味肉餅的「煎爐機組」、化身得來速員工的「服務員配件組」、自己DIY組合的「漢堡組」、體驗包裝雞塊的「麥克雞塊組」，以及能點餐互動的「得來速組」，設計豐富、玩法多元。

▲漢堡王推出全新「薯條包」周邊。（圖／記者蕭筠攝）

漢堡王近日則推出全新周邊「薯條包」，以薯條造型延伸成直筒包設計，背在身上吸睛度十足，包內也有不少空間，相當實用，5月29日起於全門市上市，只要購買任一漢堡套餐加價199元即可擁有1個，每次消費限加購一個，不適用優惠券之套餐產品，單賣售價則為409元，全台限量10000個、售完為止，提醒機場店、兒童樂園店、科技廠店未販售。