麥當勞APP本周優惠一次看　蛋捲冰淇淋、焦糖冰奶茶買1送1

▲麥當勞APP本周優惠出爐。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

麥當勞APP本周最新優惠來了，有蛋捲霜淇淋買1送1、勁辣香雞翅免費送等，歡樂送則祭出2大品項包括焦糖冰奶茶、OREO冰炫風皆可享買1送1，提醒除歡樂送優惠可重複使用外，其餘優惠券每張限兌換1次，且不適用於外送平台及部分門市。

另至6月3日前還有「麥粉回饋祭」活動，使用M Point兌換指定餐點可享約6折兌換優惠，包括四盎司牛肉堡優惠1600點、大麥克優惠1600點、勁辣雞腿堡優惠1600點、吉事漢堡優惠1200點、勁辣香雞翅優惠1200點。

●門市限定（使用期限：即日起至5月28日）

1. 單點蛋捲霜淇淋買1送1

●門市限定（使用期限：即日起至6月1日）

1. 單點大薯現折10元

2. 單點豬肉蛋堡現折10元

3. 買雙層四盎司牛肉堡套餐送勁辣香雞翅（得來速限定使用至5月30日）

●門市限定（使用期限：5月30日至6月1日）

1. 買超值全餐送小薯

●APP全球版歡樂送限定（使用期限：即日起至6月17日）

1. 單點焦糖冰奶茶買1送1

2. 單點OREO冰炫風買1送1

▲達美樂買1送2限時開跑至6月1日。（圖／業者提供）

達美樂至6月1日前則祭出外送限定「買1送2」優惠，期間凡購買大披薩或大火山披薩分別送大披薩、大火山披薩1個，以及1.25L指定飲料（可樂／七喜）任選1瓶，最多29種口味任選，像是有小朋友最愛金鑽夏威夷、海鮮控必選極致干貝海鮮等一次滿足，提醒部分贈送披薩須加價。