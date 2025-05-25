「家遭剷平」土地原屬霧峰林家　16戶盼協商：我們不是釘子戶

▲霧峰爆發土地糾紛，建商疑傾倒廢棄物在住戶家門口，住戶昨向警方提告妨害自由罪嫌。（圖／台中市議員江和樹提供）



記者白珈陽／台中報導

台中市霧峰區六股里爆土地糾紛，當地一處約2700坪的土地早期為霧峰林氏宗族所有，林家將土地承租給佃農後，佃農再建地上物，不少農家已傳承三代、五代；2年前地主將該筆土地售予建商，至今尚有10多戶人家未同意拆遷，未料前天建商疑強行拆屋，甚至將廢棄物倒在住戶家門口。針對傾倒廢棄物部分，環保局已派員稽查，認定確有違法，將依法開罰；受害住戶也前往警局提告妨害自由罪嫌，警方依規受理。另外，建商則表示一切程序皆合法，後續將由司法處理。

據查，位於霧峰區六股里六股路94巷一帶，從民國30多年就是霧峰林家分支所有，至民國60年左右，地主將土地租給佃農，雙方簽下「租谷契約」，佃農為處理穀物、便於管理，也在土地上搭建地上物（房屋、穀倉等），就此代代傳承，每年都會依農會規定繳交相關費用，地上物部分也都有繳交稅金。

▲佃農與地主簽下租谷契約。（圖／民眾提供）



至今當地有28戶住戶，居民表示，不知何故，大約在921地震後地主就沒再派人來收租，但他們仍持續進行提存，並持續繳交地上物稅金。後續得知，地主已長年居住美國，2年前將地賣給建商。

▲居民至今仍持續提存、繳交地上物稅金。（圖／民眾提供）



居民指出，去年9間突然收到通知，法院寄來存證信函要求遷屋賣地，而他們在未持有土地權狀的情況下，建商僅願補償屋外空地1坪1萬元、屋內1坪2萬5000元，但這筆補償下來，每戶僅能拿到數十萬或百萬元左右，因此在28戶人家當中，只有12戶與建商妥協，另16戶則不願接受。

尚未搬離的居民說，他們不是釘子戶，只是希望透過協商，擁有「土地優先購買權」，他們願意花錢買地，但建商不願協商。未料，前天建商竟強行拆除其中2戶人家，還將廢棄物傾倒在其他住戶門口，脅迫搬遷意味濃厚。

▲建商疑似強拆未搬遷住戶。（圖／民眾提供）



▲居民希望有土地優先購買權。（圖／台中市議員江和樹提供）

對此，建商表示，他們購買土地的程序合法合規，有拿搬遷補償費的才拆除，沒有強拆一事，至於相關訴訟案件，交給法院判斷。

不過，遭到傾倒廢棄物的住戶，昨天（11日）前往附近派出所，對建商提告妨害自由罪嫌，警方證實已依規受理。

中市府環保局則說，昨天上午11時已派員到場稽查，查獲工程砂石污染水溝，且拆除的廢石綿瓦未依規妥適處理，已違反廢棄物清理法2條規定，環保局當場告發並令限期改善，依法可處1200元以上6000元以下，以及6萬元以上1000萬元以下罰鍰，屆期若未改善完成，可按次處罰。

都發局表示，此案涉及私權糾紛，據了解利害關係人已提訴訟，將由司法機關審理。另查此案地上物大多沒有使用執照及保存登記，故拆除業者並未向都發局申請拆除執照。然而，此拆除工程是否涉及違建可免申請拆除執照、亂傾倒營建廢棄物、違法現地留置及施工圍籬設置是否符合規定等，都發局將儘速查察釐清後依規辦理。