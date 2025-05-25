台中小六女童坐錯車到霧峰！徒步返市區崩潰哭了　警所母女相擁

記者許權毅、潘鳳威／台中報導

台中市西區一名就讀大同國小的12歲六年級女童，日前清晨獨自搭公車上學卻未到校，家屬焦急萬分於是報警求助，所幸女童只是搭錯公車，在熱心民眾的關心協助下，警方順利尋獲女童，讓母女兩人平安團聚。

▲台中市西區一名女童日前搭錯公車上學，因害羞不敢請求協助， 一路被載往霧峰區。（圖／記者許權毅翻攝）

中市警一分局繼中派出所5月16日上午11時許接獲一名母親報案，稱其12歲就讀大同國小六年級女兒，今日清晨搭乘公車上學，但校方早上卻向她反映女兒沒到校。警方獲報迅速展開調查，於失聯數小時後在霧峰區找到女童。

據了解，女童因第一次獨自搭乘中市50號公車，誤以為該路線可以直達學校，卻未料到此路線並未經過她的學校。加上女童因害羞不敢詢問其他乘客與司機，結果一路搭乘了14公里，最後被載往終點站霧峰區的921地震教育園區。

▲女童在熱心婦人的協助下，通知警方與家長將她帶回。（圖／記者許權毅翻攝）

下了車後，女童嘗試步行走回市區，但最終還是不敵疲憊與恐慌，情緒徹底崩潰，站在霧峰區林森路一店家門口外哭泣。經熱心店家婦人發現後上前關心詢問，並協助聯繫女童母親與警方，告知其所在地點。

警方獲悉後立即驅車前往霧峰，順利找到女童並護送回派出所。女童與母親在所內重逢，感動相擁，母親也頻頻感謝警方與熱心民眾的協助。

第一分局分局長尤啟南呼籲家長，孩子初次獨立外出，容易因不熟悉環境而迷路，家長應提前教導孩子熟悉通勤路線、應對突發狀況，並牢記聯繫方式。同時強調，民眾若發現疑似走失孩童，請立即撥打110或主動伸出援助，共同打造一個安全與溫暖的社會。

▲母女兩人在派出所內相擁而泣。（圖／記者許權毅翻攝）