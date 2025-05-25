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學18年中文「夢想讀台大」！韓國妹畢業致詞　網看哭：好真誠

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

▲宋美娜代表畢業生致詞。（圖／翻攝自YouTube／頻道臺大）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日多間大學先後舉行畢業典禮，台灣大學113學年度畢業典禮在24日舉辦，其中一段來自韓國的台大畢業生宋美娜致詞，超勵志內容在網上掀起熱論「聽畢業生致詞哭到鼻塞」，意外引發話題。

台大直播的畢業典禮環節中，由歷史學系戴薇珊同學、國際學位生中國文學系宋美娜同學代表全體畢業生致謝詞。就有網友聽了宋美娜的致詞後，在Threads轉貼片段直呼「並沒有料到會在房間聽畢業生致詞哭到鼻塞」，很推薦大家看完整版，還說自己「邊剪（片）又邊哭」，是極度感性的人。

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影片中可見，宋美娜開場就幽默自我介紹：「我不是『韓勾ㄟ金針菇』，我是『韓勾ㄟ宋美娜』」，接著用流利中文發表畢業致詞。她提到自己4歲就開始在釜山華僑幼稚園接觸中文，「我父親總說語言是通往世界的鑰匙，越早學，世界就越大。」

儘管家裡不是華僑也不會中文，但父母憑直覺讓她接受中文教育，「因此，我從小就萌生了想要來臺灣留學的想法，並立下了目標——想要成為『中文最好的韓國人』。」

她也不諱言家境不好，「要養育四個孩子，確實是沉重的負擔，所以在學校裡，我的學費與伙食費總是比其他同學晚交，常常成為老師點名提醒的對象。畢業典禮時，朋友的父母總會第一時間送花慶祝。而我的父母，卻總是姍姍來遲」，高中時甚至因繳不出學費一度放棄升學夢。即便如此，她仍堅持夢想，「讀不了台大，就不去台灣！」

後來，她奇蹟般地被錄取，還拿到國際學位生獎學金。她感性說，這讓她相信「困境不是終點，而是轉彎的起點」。初到台灣，語言不是問題，反而是生活文化讓她驚訝，「台北的濕冷跟韓國完全不同，聚餐還要分帳，我才學會感情不靠請客來維繫，而是一頓飯、一段聊天的自然流動。」

在台灣求學的日子，她為生活費拼命兼職，甚至接六個韓文家教，一邊維持高GPA拿獎學金，一邊參加慈幼社服，服務基隆偏鄉孩童。「我希望成為中文最好的韓國人」，從默默參與到成為第一位韓國社長，她一點一滴實踐著承諾。

最後她鼓勵畢業生，「別因為覺得自己不如人而猶豫不前，勇敢跨出那一步，依照自己的『節奏』，在生命的畫布上大膽構圖、上色繪製專屬於 自己的圖畫。」

她更直呼「昨日是『歷史』，明日是『機會』，而今日是『禮物』，讓我們珍惜每一天，善待自己和周邊的人，無論順境、逆境，將今天的努力化作前行的光輝，懷抱對未來的無限期待，勇敢邁向閃亮的明天！」

宋美娜還感性提到，當天是爸媽結婚27週年，謝謝父母在這次的畢業典禮沒有姍姍來遲，「感謝台大的每位師長以及同學們，感謝這片充滿魅力與熱情的土地台灣，讓我們得以『在此相遇』並且『共同成長』。」

致詞內容引發網友熱議，「好感動，希望她的未來能跟金針菇一樣，不管在台灣或是在韓國都發光發熱」、「好感人的致詞！希望她未來越來越好！看了姨母眼睛泛淚了」、「最後還祝爸媽的結婚週年慶快樂，真的大爆哭」、「看到謝謝爸媽那段哭爆，這段時間肯定很辛苦的」、「很真誠，句句都是心裡話。」

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