連灌3罐啤酒硬要騎車回家！雨中猛撞行人　酒測值破表這下慘了

記者張君豪／台北報導

4月12日22時17分許、北市南港區昆陽街巷弄內發生一起騎士撞倒行人的意外車禍，警方獲報後到場處置，被撞行人痛到一度無法起身，所幸經檢查傷勢並無大礙，機車騎士鄭男（70歲）辯稱因深夜加上大雨視線不佳，行經該處才會不慎擦撞到行人，但警方發現他說話時渾身酒氣，鄭男才坦承下班後跟同事到小吃店聚餐，過程中喝了3罐啤酒，警方對他施行酒測，發現酒測值高達0.75MG/L，警方依法告知權利後逮捕鄭男，並依涉犯公共危險罪嫌移送士林地檢署究辦。



▲鄭姓老翁飲酒後騎車上路撞傷過馬路行人，遭警方依涉犯公共危險罪嫌移送。（圖說下同／記者張君豪翻攝）





南港警方表示，機車騎士鄭男為工地粗工，表示當晚20時許在小吃店喝酒後，約22時騎機車打算返家，行經昆陽街巷弄內不慎撞倒過馬路的陳姓女子（40歲）陳女左小腿被機車前輪撞上，當場痛得不支倒地。所幸傷勢並不嚴重，警方呼籲，民眾如飲酒後多加利用指定代駕，或搭乘計程車、大眾運輸工具返家，千萬不要心存僥倖，以免酒後駕車上路害人也害己。

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