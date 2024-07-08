【廣編】台北啤酒工場推出「財神來了」精釀啤酒　只需88元就能招財進寶

▲台北啤酒工場隆重推出最新款「財神來了」黃金拉格精釀啤酒，並有發財價限時優惠活動。

圖、文／台酒提供

台北啤酒工場在信眾的熱切期盼下，隆重推出最新款「財神來了」黃金拉格精釀啤酒。此款啤酒靈感來源於工場後方的五福財神爺廟，每天前來祭拜的人潮絡繹不絕、香火鼎盛。而供奉財神爺在台灣是一種深植人心的文化傳統，常見的祭品包括甜食和米酒，而「財神來了」啤酒，以年輕現代方式來呼應這一項傳統，也寓意著好運及財源能長長久久。

除了用啤酒祭拜財神爺外，祭拜後將「財神來了」啤酒帶回家，還可作為紀念財運的小物，或餽贈祝福朋友的珍貴禮品。

「財神來了」黃金拉格啤酒精選Centennial啤酒花釀造，濃郁的草本和柑橘香氣，加上21天的低溫熟成過程，釀出了豐富的香氣和迷人的黃金色澤。每一口清爽、順滑的口感，彷彿帶來了財神的直接祝福。

為慶祝財神系列的新產品上市，台北啤酒工場特別推出限時活動，即日起顧客可享受發財價88元（原價120元）的優惠，數量有限，欲購從速。對於想要親自到五福財神爺廟體驗祭拜財神爺的消費者，歡迎在進行祭拜之前，先到旁邊的台北啤酒工場產品推廣中心，一次性購足所有祭拜所需的供品，包括啤酒、台酒自製的餅乾及泡麵等其他商品，能以最便利及優雅的方式表達對財神爺的敬意。

• 台北啤酒工場產品推廣中心

地址：台北市中山區松江路25巷40號（近捷運松江南京站，從台北啤酒工場後門進入）

電話：02-2771-9131 #345

營業時間：12:00～20:00

• 五福財神爺廟

地址：台北市中山區松江路25巷40號

營業時間：9:00～21:00

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