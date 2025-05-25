要求乾淨器官！海外高薪徵才「藏魔鬼細節」　恐遭活摘器官

▲大馬一篇海外徵才廣告暗藏「魔鬼細節」。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞網路近日流傳一則海外徵才廣告，表面上看似提供高薪工作機會，卻被網友發現「魔鬼的細節」。網友直言，招募條件竟出現一句「器官必須乾淨」，且工作地點位於柬埔寨，因此質疑這篇徵人廣告背後可能涉及非法器官買賣，甚至與活摘器官有關，消息瞬間在社群平台引起廣泛討論。

根據《星洲網》報導，Threads平台近日瘋傳一篇由馬來文撰寫的徵才廣告，其中寫道，工作地點位於柬埔寨，不要求學歷或工作經驗，但月薪高達1000美元（約新台幣3萬2千元）。優渥條件瞬間吸引眾人注意，但是其中一項特殊要求卻也引起討論。

▲馬來西亞一則柬埔寨高薪徵才廣告引發討論。（圖／翻攝自Threads）



在徵人廣告中寫道，應徵者「必須擁有乾淨的內臟器官」，詭異條件引發強烈質疑。對此，招聘單位聲稱，要求健康器官是因為工作性質較辛苦，體能不佳者可能無法勝任。不過熟悉黑市操作的網友直言，這很有可能就是器官買賣集團的話術，想要透過體檢篩選符合需求的對象，再進行非法器官買賣。

更令人不安的是，廣告還標明「無須提供履歷，只需本人到場」，缺乏基本透明資訊，被認為可能是刻意迴避身份記錄，手法令人毛骨悚然。許多網友留言警告，「器官要乾淨是什麼職缺？根本是活摘器官」、「這不是一般詐騙，是赤裸裸的犯罪行為」、「警方應立刻介入調查，避免更多人受害。」

事實上，類似的徵才陷阱早在印尼、越南、柬埔寨等東南亞國家屢見不鮮，不少年輕人因高薪誘因被騙出國「打工」，最終落入網路詐騙集團的掌控。若無法達到業績要求，甚至遭威脅以器官抵債，有案例更傳出在活摘器官過程中未使用麻醉，情況可怕至極。