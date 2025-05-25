鄉長兒遭同事酸「苗栗小唬懶」提告　法院「輕微冒犯」判無罪

▲苗栗大湖鄉長兒子在台中工作，被同事酸「大唬學長」提告敗訴。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

一名阮男與苗栗大湖鄉長黃惠琴兒子A男為某鋼鐵公司同事，2人因為工作上有嫌隙，阮男在LINE的限時動態發表「大唬學長又在做怪、苗栗小唬懶完全無誤笑死」等語，A男收到同事截圖後提告妨害名譽，法院認為冒犯程度輕微，未逾越一般人可忍受範圍，判阮男無罪，可上訴。

檢警調查，阮男跟A男都是台中市某鋼鐵公司員工，2人在工作上有嫌隙，阮男基於意圖散布於眾、文字誹謗與公然侮辱犯意，於通訊軟體LINE之限時動態發佈「上行下效口吃跟大唬今天正常發揮、大唬學長又在做怪了、足夠資料大唬學長記過兩支有資格，口吃在兩支過不就拜拜了、苗栗小唬懶完全無誤笑死」等4則內容。經同事楊男等人截圖給A男，A男得知此事，憤而提告。

阮男於審理時辯稱，口吃應該是講話很快，不覺得A男講話很快，法院也認為A男口述字正腔圓、無口吃，難認定所述是指告訴人。

針對「大唬、大唬學長以及苗栗小唬懶」涉及公然侮辱部分。阮男辯稱，告訴人常常說媽媽是大湖鄉長，「我尊稱大唬學長應該沒有誹謗名譽的問題，『苗栗小唬懶』是因為我看新聞發現苗栗的議員都很會造謠。」阮男也坦承，是因為受到A男造謠攻擊很久了，職場霸凌也不是第一次。

台中地院認為，「唬爛」一詞多指言論誇大不實，阮男以戲謔方式稱呼告訴人，縱使會造成告訴人一時不悅，但冒犯跟影響程度輕微，難認定逾越一般人可忍受範圍，考量雙方長期不睦，旁人聽見此說，應不至於造成告訴人嚴重不利影響，反而會對被告品性有疑。

地院認為，阮男稱告訴人A男應該記過一事，是因認為A男違反公司規章，難認定出於真實惡意，難以誹謗罪論定；戲稱「苗栗小唬懶」等詞，未脫離言論自由保障範圍，綜上認為無積極證據證明妨害名譽犯行，諭知無罪，可上訴。