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賣場冰品買1送1「單支才6元」　夏季消暑優惠「飲料只要7元」

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲愛買推出多款冰品特價，最低買1送1。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

夏季消暑，許多人冰箱開始補貨冰品、飲料、啤酒，愛買量販即日起至6月3日，指定冰品「買1送1」，像是40年老店古早味枝仔冰「東興製冰廠」，買1送1後平均每包59元，單支不用6元。家樂福也有整箱飲料優惠，像是「黑松FIN健康補給飲料」24入168元，等於單瓶只要7元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★愛買冰品買1送1

愛買量販店即日起至6月3日，推出多款消暑商品優惠，古早味枝仔冰品牌「東興製冰廠」買1送1，平均每包59元，單支不用6元。榴槤控最愛的「Gold Thon蘇丹王榴槤冰淇淋」也有買1送1，兩入120元。

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲桂冠冰菓室雪酪系列、雪糕系列，任2盒198元，單支不用25元。（圖／業者提供）

桂冠冰菓室雪酪系列、雪糕系列，任2盒僅198元，單支不用25元，就可享有高果量口感豐富多元的雪酪冰品。而喜愛「LOTTE樂天爽冰」的朋友有福了，新上市的家庭號（草莓煉乳/香草）一盒4入189元，單個48元，就能大口享受草莓煉乳的濃醇滋味。

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲「LOTTE樂天爽冰」新上市的家庭號（草莓煉乳/香草）特價。（圖／業者提供）

另有雅方雪糕系列「買1送1」，以蕎麥脆粒巧克力雪糕口味為例，平均每盒69元，單支不用18元，即可享用酥脆濃郁的巧克力風味。義美冰棒系列、鮮乳雪糕系列，單盒下殺至99元，消暑也能省荷包。

▲▼愛買冰品、啤酒優惠。（圖／業者提供）

▲愛買同步推出多款人氣酒飲優惠。（圖／業者提供）

愛買同步推出多款人氣酒飲優惠，從水果風味啤酒、氣泡酒到經典生啤等一應俱全，像是台虎精釀啤酒系列，粉紫泡泡葡萄、蜜香風味等限定口味，任選2瓶176元。-196°C 強冽雙重葡萄酒，單瓶98元。

廣受女性歡迎的「威廉水蜜桃氣泡酒」推出2瓶520元，喜歡生啤口感的消費者也有更多選擇，除了麒麟、SAPPORO、YEBISU等日系人氣品牌外，近期更引進「嘉士伯醇滑生啤酒」，口感滑順，一組179元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

★家樂福整箱飲料下殺

家樂福線上購物即起至5月23日，「箱購飲料」超殺優惠還享0元免運，每日下午5點20分限量開搶，像是「黑松FIN健康補給飲料」整箱24瓶168元，相當於單瓶最低7元。

多款人氣飲品下殺搶，包括：奧利多、伯朗咖啡、原萃綠茶、愛之味麥仔茶、FIN健康補給飲料、VICO椰子水、美粒果零加糖蜜桃蘇打、樹頂蘋果汁、味丹多喝水氣泡水、OOHA氣泡飲水蜜桃烏龍茶口味、御茶園冰釀麥萃、家樂福氣泡水。

★全聯「世界啤酒節」

全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」，全店指定啤酒、調酒、燒酒，單筆每滿399元，贈200福利點。搭配年中慶檔期，每周六日使用全支付或PX Pay綁定指定信用卡，最高回饋15.7%。

▲全聯即日起至6月5日「世界啤酒節」優惠。（圖／業者提供）

近來「無糖」、「低熱量」啤酒成風潮，金車柏克金推出主打零糖、清爽、低負擔的「樂啤WOW!BEER」每罐330ml，活動期間一組4入特價118元，平均每罐不到30元。

韓國知名啤酒品牌客思也推出「客思Light零糖質啤酒500ml」，比經典款卡路里低了33%，酒精度也降低到4.0%，清爽無負擔，活動期間每罐特價49元。

主打低熱量新品還有「啤酒肚釀製 台灣拉格粹啤酒」，有熱帶水果果香、冷泡酒花香氣的清爽滋味，目前單罐特價76元，2罐149元。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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