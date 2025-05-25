政策可能「還會更糟」　哈佛中國學者：高興此時離開美國

▲哈佛大學。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國國土安全部（DHS）22日宣布，取消哈佛大學招收國際學生的資格。哈佛一名中國訪問學者稱，美國高校的優勢正在快速流失，他自己不久前剛接到了一個美國以外的大學的工作邀請，「我很高興，能夠在此時離開美國」。

陸媒《環球時報》報導，一名正在哈佛大學做博士後研究的中國學者表示，「我感覺現在大家都非常緊張」，面對國土安全部突如其來的政令，很多留學生和國際學者感到「困惑、迷茫和不知所措」，尚不知下一步該如何行動。

他介紹稱，目前自己周圍尚未出現大規模的學生考慮轉學的情況。當前學期已經結束，不少留學生已回國，更大的擔憂集中在「新學年是否還能返回美國」，尤其是對已離境的外國學生來說，入境問題恐怕會十分棘手。

「受衝擊最大的應該是即將入學的新生和將要來哈佛的訪問學者」，他直言，最近和一些教授私下交流時，他們就已表達過對8月新生入境問題的擔憂。這對學校的國際交流和聲譽都影響巨大。

這名中國學者認為，由於國土安全部政策的執行對象主要是學校，而非學生本人，「所以接下來事態將如何發展，很大程度上取決於學校的反應」。他介紹稱，一些其他學校的教授和學生表示，如果哈佛的國際學生遇到困難需要轉學，他們將提供幫助，但許多建議還很零散，缺乏系統性的指導和方案，整體氛圍仍十分混亂。

▲哈佛大學 。（圖／路透）

「即便相關政策未來被推翻，它的短期影響也已經顯現」，另一名中國訪問學者說，比如，許多國際學者將不敢輕易離境。他舉例，自己就曾取消過一個國際會議的參會行程，即使理論上自己的簽證不會受到影響，「但現實是，海關有權拒絕任何人入境」。

他表示，自己不久前剛接到了一個美國以外的大學的工作邀請，將很快離開美國。事實上，最近一段時間，在美國的學術界，很多人都開始考慮去加拿大工作，因為許多人對美國的研究環境感到悲觀。

這名中國學者認為，美國高校曾憑藉豐厚的研究資金和國際化環境吸引全球頂尖人才，但現在這些優勢正在快速流失：研究經費遭到壓縮，尤其是那些與當前政府政策立場不符的研究項目更被直接卡住，哈佛等大學更面臨嚴重的財政壓力，許多教授甚至捐出部分薪水支持學校度過難關。

「一個更大的問題是，現在的狀況究竟會持續多久，未來會不會有更多類似的政策？人們擔心，還會有更糟的情況發生」，他感嘆道，「我很高興，能夠在此時離開美國」。