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川普開鍘！路透：哈佛長年與中國合作　昔日優勢今成「政治負擔」

▲▼哈佛大學。（圖／路透）

▲ 川普禁令可能影響數千名國際學生。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府以哈佛大學與中共關係密切，校園存在反猶太言論為由，宣布撤銷該校招收國際學生資格，引發外籍生恐慌，聯邦法官已暫時擋下此禁令，校方也提告政府違憲。《路透》指出，哈佛長年與中國關係緊密，過去被視為學術與外交資產，如今卻成為政治負擔。

《路透》分析，美方對中國在哈佛影響力早就有所關切，部分議員對中國藉由與哈佛合作獲取美國先進技術、規避安全法規及扼殺美國國內對哈佛批評聲音的情形表示擔憂，大多是共和黨人。一名白宮官員更直言，「哈佛長期讓中共利用他們」，而校方「對中共領導的校內騷擾行為視而不見」，哈佛對此未回應媒體置評請求。

事實上哈佛與中國的關係已久，包括研究合作和以中國為重的學術中心，為哈佛帶來鉅額捐款與國際聲望。校方指控，這項禁令相當於懲罰立場，違反美國憲法第一修正案保障的言論自由；前校長薩默斯（Larry Summers）也稱，川普政府此舉是對哈佛最嚴重的攻擊，直言美國若放棄「世界燈塔」的角色，相當於送中國一份戰略大禮。

儘管招收中國籍學生、哈佛和中國的關聯無法證明校方有不當行為，但背後複雜且不透明的連結引發疑慮，例如哈佛曾於2020年後為新疆生產建設兵團（XPCC）官員提供公共衛生訓練，而當年這個準軍事組織因涉嫌迫害人權被美方制裁。美國國土安全部指出，哈佛與XPCC的往來一直持續至2024年，中國則堅決否認相關指控。

另有企業情報公司Strategy Risks指出，2014年促成對哈佛公共衛生學院3.5億美元捐款的陳啟宗（Ronnie Chan）是中美交流基金會成員（CUSEF）成員。而CUSEF被美國列為外國主體，為該組織工作的遊說者需依法申報。

▲▼美國總統川普,川普,川普滑手機。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 川普第一任期就推動中國行動計畫。（圖／達志影像／美聯社）

前哈佛教授李伯（Charles Lieber）曾因川普政府2018年發起的「中國行動計畫」被起訴，該計畫旨在防堵中共間諜與竊取智慧財產。他2021年被判在聯邦資助的研究中隱瞞與中國關係罪成，今年4月轉任中國一所大學全職教授。拜登政府上任後則喊停中國行動計畫，認為該計畫導致種族歧視與寒蟬效應，阻礙科學合作。

美國兩黨議員也對與北京有關的學生監視校內政治活動表示擔憂，去年4月一名哈佛學運人士打斷中國大使謝鋒演說，就被一名中國交換生強行逐出會場，而非由校方或警衛處理。

川普第二任期以來，哈佛面臨的壓力漸增。教育部4月要求哈佛提交外國資金紀錄，因當局審查報告發現，校方提出的大筆外國捐款及合約所需資料有所疏漏。

儘管如此，川普這項禁令仍令部分中國專家震驚。人權學者王亞秋（Yaqiu Wang）直言，對中國跨境打壓異議人士及間諜活動的憂慮非常合理，「但不僅禁止中國學生，還試圖透過禁止外籍學生來解決這項問題，實在令人無法理解」，認為此舉完全適得其反。

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