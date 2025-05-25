川普禁哈佛招外籍生　歐洲、香港名校備戰「搶收菁英」

▲哈佛大學校內近7000名外籍生陷入不安。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）政府日前宣布撤銷哈佛大學（Harvard University）招收國際學生的資格，儘管法院暫時叫停政策，但校內近7000名外籍生仍陷入不安。隨著大量學生可能被迫放棄學位或轉學，英國、瑞士與荷蘭等多所頂尖名校已摩拳擦掌，準備接手這批「哈佛難民」。

哈佛學生自治組織共同主席、來自巴基斯坦的席亞爾（Abdullah Shahid Sial）證實，已有不少國際學生開始考慮另尋出路，他們正與校方合作，協助學生轉往美國境內外其他大學。「我們正在積極提供協助，幫助那些願意或被迫轉學的學生重新安頓下來」，他在郵件中寫道。

根據《路透社》報導，一旦學生轉向海外求學，預料最有可能受惠的是英國「羅素大學聯盟」（Russell Group）旗下的24所頂尖大學，包含牛津大學、劍橋大學等。

▲牛津大學是英國「羅素大學聯盟」旗下的24所頂尖大學之一。（圖／翻攝自Facebook／the.university.of.oxford）



雖然「羅素大學聯盟」尚未正式回應，但英國2024年一份政府報告就曾警告，若對國際學生設限，部分大學可能面臨倒閉風險，凸顯外籍生對高教體系的重要性。

不只英國，瑞士的蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）也高調表態，該校發言人費茲（Corinne Feuz）透露，目前已有約22名學生可能因簽證新規受影響，「美國針對哈佛的新措施，可能讓更多學生轉向我們，這是接收全球頂尖學生的好機會。」

位於愛爾蘭的都柏林三一學院（Trinity College Dublin）則較為保守，僅表示目前仍觀察事態發展，未確認是否會接收大量哈佛學生。

荷蘭教育部也表態關注，當地的艾恩德霍芬理工大學（TU/e）透露，目前有一名學生在哈佛交換，另一人計劃赴美，若因此被迫中止學業，「將是非常嚴重的問題」，發言人指出，荷蘭政府已與美方接觸溝通。

此外，香港科技大學23日公開邀請，將為有意轉學的學生提供無條件錄取、簡化入學程序及學術支援，並將優先處理這些學生的入學申請、學分轉移及定制支援（包括簽證協助與住宿安排），確保他們順利轉學。

儘管美國波士頓聯邦法院暫時凍結政策，但哈佛國際學生的未來仍不明朗。

哈佛校方也坦言，今年美國學生申請大幅增加，大學部成長16%，研究所申請更暴增64%，顯示本地申請熱度不減，但對外籍生來說，恐怕已是一場噩夢的開始。