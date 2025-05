加薩兒科醫工作接噩耗！　住家遇空襲「9個孩子全成焦屍」

記者張方瑀/綜合報導

加薩南部汗尤尼斯(Khan Younis)一處住宅日前遭以色列空襲炸毀,兒科醫生納賈爾(Dr Alaa al-Najjar)正好在醫院值班救治空襲傷患,沒想到迎面而來的,竟是她9名孩子的焦黑遺體。

根據《衛報》報導,納賈爾是納瑟(Nasser)醫療園區內解放醫院(al-Tahrir hospital)的兒科專科醫師。她23日正在救治因以色列持續攻擊而受傷的病患,卻親自接收了9名自家孩子的遺體,他們全數死於汗尤尼斯(Khan Younis)的一場空襲,年紀最大的才12歲。

根據納瑟醫院的說法,納賈爾其中一名11歲的孩子與她的丈夫雖然受傷,但倖存下來。納瑟醫院護理主管薩克爾(Mohammed Saqer)哽咽表示,「她親眼看著孩子們一具具從瓦礫堆中被拖出,她一生都在拯救孩子,卻在一瞬間失去了9個親生骨肉。」

協助救援的英國外科醫師葛魯姆(Graeme Groom)指出,納賈爾的丈夫同樣是醫生,毫無政治與軍事背景,「當天我為她11歲的倖存兒子亞當(Adam)動手術。他雖然活著,但在手術台上像極了一個失魂的小孩。」

