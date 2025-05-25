加薩兒科醫工作接噩耗！　住家遇空襲「9個孩子全成焦屍」

記者張方瑀／綜合報導

加薩南部汗尤尼斯（Khan Younis）一處住宅日前遭以色列空襲炸毀，兒科醫生納賈爾（Dr Alaa al-Najjar）正好在醫院值班救治空襲傷患，沒想到迎面而來的，竟是她9名孩子的焦黑遺體。

根據《衛報》報導，納賈爾是納瑟（Nasser）醫療園區內解放醫院（al-Tahrir hospital）的兒科專科醫師。她23日正在救治因以色列持續攻擊而受傷的病患，卻親自接收了9名自家孩子的遺體，他們全數死於汗尤尼斯（Khan Younis）的一場空襲，年紀最大的才12歲。

Dr. Alaa al-Najjar who lost her nine children as she was at work at Nasser Hospital yesterday. pic.twitter.com/rpgMK5cH57 — Emelia (@vikingwarior20) May 24, 2025



▲納賈爾醫生痛失9個孩子。

根據納瑟醫院的說法，納賈爾其中一名11歲的孩子與她的丈夫雖然受傷，但倖存下來。納瑟醫院護理主管薩克爾（Mohammed Saqer）哽咽表示，「她親眼看著孩子們一具具從瓦礫堆中被拖出，她一生都在拯救孩子，卻在一瞬間失去了9個親生骨肉。」

協助救援的英國外科醫師葛魯姆（Graeme Groom）指出，納賈爾的丈夫同樣是醫生，毫無政治與軍事背景，「當天我為她11歲的倖存兒子亞當（Adam）動手術。他雖然活著，但在手術台上像極了一個失魂的小孩。」

“Dr Alaa al-Najjar watched with her own eyes as the charred bodies of her seven children were pulled from beneath the rubble – while two remain missing – all while she was on duty at Nasser medical complex.”



The two missing children were later confirmed killed. The first two… pic.twitter.com/hOVi9weqb1 — Mosab Abu Toha (@MosabAbuToha) May 24, 2025



▲納賈爾醫生唯一倖存的11歲兒子。

BBC報導指出，當時納賈爾的丈夫剛送她上班回家後，住家就遭以色列空襲擊中。影片曝光後震撼社群，一名與納賈爾同行的志工醫師羅斯（Dr Victoria Rose）直言，「畫面中孩子們全身燒焦，黑成一團，真的是難以直視的畫面。」

納賈爾的親屬約素芙（Youssef al-Najjar）對《法新社》哀訴，「夠了！放過我們吧！我們懇求所有國家、國際社會、各界民眾、哈瑪斯，以及所有派系，給我們一點憐憫，我們真的快被流離失所與飢餓逼瘋了，真的夠了！」

以色列國防軍（IDF）24日向《衛報》表示，「昨日（23日），我軍飛機攻擊了一些在汗尤尼斯一處建築旁活動的可疑目標，該建築鄰近我軍駐地。」

▲▼以色列空襲的空襲在過去24小時內造成至少79人死亡。（圖／路透）



以軍強調，「汗尤尼斯是極度危險的戰區。軍方在展開行動前，已先通知當地居民撤離，以確保其安全。至於是否誤傷無辜平民，我們正在進一步調查。」

以軍表示，他們當天針對整個加薩地帶超過100處目標展開攻擊，儘管援助組織已警告，巴勒斯坦人民正面臨越來越嚴重的營養不良與飢荒危機。

聯合國巴勒斯坦被佔領區人權特別報告員阿爾巴內塞（Francesca Albanese）指出，這場攻擊展現出種族滅絕行動進入新階段後，越來越明顯的虐殺模式。

加薩地區衛生部長表示，在過去24小時內，以色列空襲共造成至少79人死亡，這數字還可能因持續攻擊而進一步上升。