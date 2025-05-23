　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝。（圖／翻攝《央視新聞》）

▲央視獨家直播解放軍圍台軍演。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

面對中國持續加溫軍演力道，美國攜手亞太20多國高階軍官近期在夏威夷齊聚，藉以呼籲盟友能更盡力協同抗中。美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）更表示，中國連續兩年在台海進行大規模軍演，明顯已是登場前的排練，並非單純演習。

據《華爾街日報》20日報導，今年這場夏威夷的會議上，20多國軍方代表聚焦情報分享、軍演安排與指揮系統共同運作等議題。帕帕羅表示，中國擁有各式反艦飛彈，而高超音速長程導彈儼然已成為新的威脅，同時又占有距離台灣較近的地理優勢。

報導指出，北京已數度表態不排除武力奪台，五角大廈和台灣皆評估可能在2027年前就會爆發衝突，而台灣防衛戰略主軸放在美國援助抵達前，爭取更多時間。帕帕羅也提出，台海戰爭初期的關鍵目標是癱瘓中國雷達站、飛彈基地與指揮中心，為美台盟軍爭取空間。

▲▼美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

帕帕羅進一步表示，中國去年一天內就動員152艘攻擊艦、3/4的兩棲艦艇與數10個陸戰旅，在台灣周邊進行極具侵略性的演練，上個月也在相同範圍舉行多次大規模軍演。他強調，「這是登場前的排練，並非單純的演習。中國正走在危險的道路上。」

日本陸上自衛隊幕僚長森下泰臣也在會議中坦言，這是他加入自衛隊近40年以來，東亞安全形勢最為緊張的時刻。

面對共軍不斷施加軍事力度，為強化制海戰力，我國海軍也在4月傳出將成立濱海作戰指揮部，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。據《中央社》報導，知情人士透露，規劃民國115年成立，未來擬擔負24浬內防務，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

▼我國海軍光華六號飛彈快艇。（圖／記者李毓康攝）

▲▼海軍光六飛彈快艇,光華六號飛彈快艇,FACG-65,雄風二型反艦飛彈,雄二飛彈,國防自主,國艦國造,中華民國海軍。（圖／記者李毓康攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬
餐前1動作速減4.3公斤　醫師大讚：懶人福音
吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」　竟慘賠百萬
28歲英女遊土耳其隔天離奇病逝　回國驗屍才知「心臟整顆不見」
「家寧4分鐘聲明」3句話解決　網友按讚數多4.7倍
10縣市熱炸38℃　明變天！4縣市轉涼有雨
「又大又美」法案通過恐惡化債務　美股微跌、台積電ADR漲2.

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

精準命中海上靶標　澎防部M60A3戰車實彈射擊

夜間特種搜索廢棄醫院　兩棲偵察硬漢週驗證戰技

國軍是國家戰力根本　賴清德：用實力達到真和平

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

央視頻爆猛料　揭密殲-10CE擊殺印度飆風細節

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

精準命中海上靶標　澎防部M60A3戰車實彈射擊

夜間特種搜索廢棄醫院　兩棲偵察硬漢週驗證戰技

國軍是國家戰力根本　賴清德：用實力達到真和平

為9月閱兵式熱身？　空警-600領銜殲-15T編隊試飛

央視頻爆猛料　揭密殲-10CE擊殺印度飆風細節

夫拿走500萬牽手小三　妻被拋下扛債！不忍了直接離婚

陳奕迅遭傳染疫死訊「首露臉」！現身高雄巨蛋彩排…曬照親證活著

1類食物常吃恐增失智風險　醫示警：小孩恐會智商變低

不只是造型！盤點梳頭的「5個好處」　減緩焦慮超有感

台積電行李箱曝光！實體細節美到哭　網路代購飆近50萬

TTE旅展今登場！旅行社優惠一覽　日本買1送1、李多慧共遊團開搶

路邊都違停！駕駛跨雙黃線閃避挨罰900元　無奈嘆：不跨怎麼過？

你的「投資情商」及格嗎？行為經濟學揭曉真相　情緒才是勝負關鍵

蔣公監製？　日本水族館「小魚逆流而上」11秒片爆紅

吳淡如被小樽美景燒到「買下4別墅」！竟慘賠百萬…認：感情用事

#李珠珢 沒練過的歌現學現跳！求救 #李雅英 認真記動作

軍武熱門新聞

美印太司令：中共軍演是實戰排練

澎防部M60A3戰車實彈射擊

空警2000數百公里外看清足球軌跡

賴清德：用實力達到真和平

中國5折外銷殲-35A給巴國？

央視頻爆印巴空戰細節猛料

硬漢週夜間特種搜索廢棄醫院

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

「三體計算星座」首批12顆衛星打前鋒

兩棲偵察5學員挑戰「硬漢週」

服役近20年054A再造新艦

印度空軍一敗塗地？　軍評：其實已盡力

257旅野戰訓場實戰化射擊

更多熱門

相關新聞

台灣正在走鋼絲「威懾與誤判之間」　美國對台政策面臨兩難與警訊

台灣正在走鋼絲「威懾與誤判之間」　美國對台政策面臨兩難與警訊

一週以內，《外交事務》（Foreign Affairs）接連刊出兩篇重量級文章，由來自美國學界與智庫的觀察者針對當前台海情勢提供了深刻分析與政策建議，指出美國當前對台政策正處於失衡的邊緣。

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

空警-600領殲-15T試飛為閱兵熱身

賴清德上任周年當天 共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」

賴清德上任周年當天 共軍在閩南海域舉行「兩棲登陸演習」

央視頻爆印巴空戰細節猛料

央視頻爆印巴空戰細節猛料

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

哥倫比亞傳將採購至少24架殲-10C

關鍵字：

兩岸軍演台海國際軍武軍武

讀者迴響

熱門新聞

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

快訊／萬華華西街凌晨大火　連燒5間店鋪

女遊土耳其病逝　驗屍心臟不見了

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

家寧聲明太長　網友3句話解決獲8千讚

彰化4個月狂抓801條蛇　3大毒蛇上榜

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面