對台軍演是實戰排練　美印太司令：中國正走在危險道路上

▲央視獨家直播解放軍圍台軍演。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

面對中國持續加溫軍演力道，美國攜手亞太20多國高階軍官近期在夏威夷齊聚，藉以呼籲盟友能更盡力協同抗中。美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）更表示，中國連續兩年在台海進行大規模軍演，明顯已是登場前的排練，並非單純演習。

據《華爾街日報》20日報導，今年這場夏威夷的會議上，20多國軍方代表聚焦情報分享、軍演安排與指揮系統共同運作等議題。帕帕羅表示，中國擁有各式反艦飛彈，而高超音速長程導彈儼然已成為新的威脅，同時又占有距離台灣較近的地理優勢。

報導指出，北京已數度表態不排除武力奪台，五角大廈和台灣皆評估可能在2027年前就會爆發衝突，而台灣防衛戰略主軸放在美國援助抵達前，爭取更多時間。帕帕羅也提出，台海戰爭初期的關鍵目標是癱瘓中國雷達站、飛彈基地與指揮中心，為美台盟軍爭取空間。

▲美國印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）。（圖／達志影像／美聯社）

帕帕羅進一步表示，中國去年一天內就動員152艘攻擊艦、3/4的兩棲艦艇與數10個陸戰旅，在台灣周邊進行極具侵略性的演練，上個月也在相同範圍舉行多次大規模軍演。他強調，「這是登場前的排練，並非單純的演習。中國正走在危險的道路上。」

日本陸上自衛隊幕僚長森下泰臣也在會議中坦言，這是他加入自衛隊近40年以來，東亞安全形勢最為緊張的時刻。

面對共軍不斷施加軍事力度，為強化制海戰力，我國海軍也在4月傳出將成立濱海作戰指揮部，納編海鋒大隊、飛彈快艇部隊、海洋監偵指揮部等單位。據《中央社》報導，知情人士透露，規劃民國115年成立，未來擬擔負24浬內防務，藉由綿密反艦飛彈火網嚇阻敵方。

▼我國海軍光華六號飛彈快艇。（圖／記者李毓康攝）