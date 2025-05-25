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廠商沒申請「臨軌偷作業」　沒記取太魯閣號出軌教訓！台鐵要罰

▲▼太魯閣號翻覆，生還者透過擔架救出。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲2021年太魯閣號撞上沒申請就違規臨軌施工的翻落工程車，釀49死。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

2021年台鐵發生太魯閣號撞上邊坡違規偷施工的滑落工程車，導致嚴重出軌釀49死、213傷，未料「血的教訓」沒被記取，5月7日竟有廠商沒申請，違規在七堵臨軌進場作業，遭台鐵逮獲並將究責，最高可罰2.5萬元。台鐵表示，這是太魯閣事故後首例。

今年5月7日下午16時52分，台鐵七堵站內有合作立約廠商施工人員，未依規定向七堵機務段申請施工，就自行進行進入鄰近的營運路線旁作業，遭台鐵人員發現並通報，由於太魯閣號事故後，台鐵要求廠商嚴格落實未申請不得臨軌施工，未料事隔4年後再度發生，這也是太魯閣號事故後首例。

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台鐵公司說明，該案為機務處辦理之「智慧化車軸軸溫及集電弓檢測裝置」案，目前已完工保固缺失改善中。根據台鐵公司「各項採購交付安全衛生管理要點」及本案施工計畫之規定，立約商應先向台鐵公司監造單位提出申請，並經核准後始可進場施作。

台鐵指出，經查，七堵機務段同仁於5月7日下班時間，也就是晚間約21時，以「智慧化車軸軸溫及集電弓檢測裝置」監看該偵測系統，主動發現立約商有1人於非上班時間且未依臨軌作業規定申請進場查看設備，立即依標準程序通報。

針對該起違規，台鐵公司表示，將依據本案契約及開工協調會規定，立約商未經許可不得逕行進入路線，故依規定予以裁罰並要求改善，最高可罰2.5萬元，另對於同仁主動發現及通報部份將予敘獎。此外，除七堵事件外，經查0402事故後截至目前，並無其他類此違規案件。

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