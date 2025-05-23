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4度違規黑歷史曝光！北市78歲老董撞8傷喊：忘記了　無照就被抓2次

▲▼(碼)台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，8人受傷。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市重慶南路一段發生嚴重車禍意外，78歲邱姓駕駛被送醫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑、邱中岳、戴若涵／台北報導

台北市中正區重慶南路一段23日下午發生嚴重事故！警方初步調查一輛黑色轎車紅燈高速闖過路口，陸續追撞上前方公車、特斯拉、賓士、多元計程車，造成8人受傷，警消趕緊將人送醫急救。據悉，78歲邱姓駕駛從來沒考過駕照，從2019年至今還有4次違規紀錄。

回顧事發經過，78歲邱姓駕駛23日下午因不明原因在紅燈後高速闖越馬路，先撞上2台機車再撞飛行人，最後衝撞一輛公車、3台汽車，造成8人受傷。事發當下他一度受困駕駛座內，脫困後自述右腰痛、左臉腫脹，人意識清醒。

▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛獲救畫面曝光。（圖／記者民眾提供，下同）

▲北市重慶南路一段車輛衝撞釀8傷，駕駛獲救畫面曝光。（圖／記者民眾提供）

面對警方初步詢問案情，邱翁均供稱「不記得了」、「忘記了」，而他住處位於懷寧街，事發現場距離其住家約300公尺遠，警方不排邱翁當時是要回家。

而邱翁除了被起底為某登記資本額為1.98億的貿易公司董事長，也被查出「從來沒考過駕照」，從2019年起還有4次違規紀錄，其中包括2件無照違規（2021、2023年）、1件違規右轉（2023年，與2023年的無照違規併同告發）、1件未禮讓行人（2019年）。

▲▼ 重慶南路轎車暴衝闖紅燈，導致8人受傷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲撞擊瞬間曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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