火燒陽明山兇手找到了　國研院：全台已拆光

▲陽明山狂燒5小時，受損面積4.5公頃，空勤總隊直升機當天掛5噸水袋救火。（圖／翻攝自臉書／空勤總隊）



記者董美琪／綜合報導

台北市陽明山國家公園小油坑地區今年4月14日發生火災，初步調查顯示，起火原因可能與國家實驗研究院國家高速網路與計算中心（國研院國網中心）設置的空氣品質感測器有關。該感測器由太陽能供電模組提供電力，並內建鋰電池。為防止類似事件再次發生，國研院已於4月底前拆除全台各地共16支內建鋰電池的空氣品質感測器，並要求轄下各中心盤點所有科研儀器設備，加強管理與監控機制，以確保安全性。

國科會主委吳誠文24日親赴失火地點了解現場狀況，並表示火災疑由空氣品質感測器太陽能供電模組的鋰電池引起，將全力配合檢警偵辦。此次火災受損面積約4.5公頃，主要為芒草及部分箭竹林植被。國研院已責成相關單位協助內政部國家公園署及陽明山國家公園管理處進行後續的復原與監測工作，以掌握復原狀況。

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此外，國研院表示，該空氣品質感測器於2022年設置，透過Band 20無線電波段，將感測資料傳輸回國網中心主機，驗證Band 20在沒有商用無線網路5G、6G及惡劣環境中，亦可傳輸資料。該計畫已於2024年底結束，並開始撤除相關設備。

內政部國家公園署指出，為防範類似事件再次發生，已通知園區內所有研究及監測單位，全面檢視與確認監測儀器設施之安全性。國家公園署亦已請所屬其它國家（自然）公園管理處，通知區內各研究監測單位全面檢視及確認儀器設備之安全性。

▼陽明山國家公園小油坑發生大火，空勤總隊直昇機執行高空滅火。（圖／台北市政府消防局提供）

